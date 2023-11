"Vježbanje joge, to vam je prizivanje vraga. Tako djecu plaši jedna časna sestra na vjeronauku u Osnovnoj školi u Dubrovniku. Što je iznenadilo djecu, od kojih neki i sami prizivaju vraga vježbajući jogu, nekima je vježba mama, nekima i tata. Pa se sada u Dubrovniku žustro raspravlja o tome smiju li katolici prakticirati jogu.

U članku objavljenom u New York Timesu iz 1971. godine, piše da sve veći broj američkih katoličkih svećenika i časnih sestara vježba jogu i organiziraju ekumenske yoga retreatove, jer im sve to pomaže u duhovnosti. Ali evo Hrvatske 50 godina kasnije govore da su to vražja posla", rekla je Mojmira Pastorčić u uvodu priloga objavljenog u RTL Direktu.

Pogledajte ga u videu kojeg prenosimo s Danas.hr.