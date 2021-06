U Hrvatskoj je epidemiološka situacija svakim tjednom sve bolja, a do utorka 15. lipnja vrijeme mjere koje su trenutačno na snazi. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je za Dnevnik Nove TV komentirao moguće nove mjere i trenutačno stanje.

U povoljnoj smo, ali osjetljivoj epidemiološkoj situaciji, veli Capak te objašnjava da je to zbog velikog broja cijepljenih, lijepog vremena, završetka školske godine. No, epidemiolozi nisu zadovoljno nedavnim događajima u metropoli i u Zadru.

''Brojke nam kontinuirano padaju s čime smo zadovoljni. Međutim nalazimo se u osjetljivoj epidemiološkoj situaciji gdje su se ljudi pustili'', rekao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Novo popuštanje mjera u utorak 15. lipnja

Mjere će se ublažavati ako epidemiološka situacija bude bolja, ali sada nije vrijeme da se popuste sve mjere. Novo popuštanje mjera slijedi u utorak 15. lipnja, a sutra će se saznati detalji.

''Definitivno ćemo to znati sutra. Razgovara se o tome da se eventualno produži malo radno vrijeme, da se neki sportski događaji, treninzi i natjecanja na otvorenom malo popuste. Nešto od toga će biti, ali to ćemo znati sutra'', rekao je.

U srpnju će se definirati koji će događaji biti dopušteni

Capak je govorio i o vjenčanjima. Naime, od 1. srpnja je na snazi uredba EK o tzv. digitalnim Covid potvrdama gdje će biti mogući događaji poput vjenčanja. Cijepljeni, oni koji su preboljeli Covid i osobe s negativnim testom će imati prednost na tim događajima.

"Do 1.srpnja ćemo svakako pustiti druge događaje takvog tipa koje će dati prednost osobama koje su se cijepile, koje su preboljele ili koje su se testirale i organizirati takve događaje na jedan siguran način", otkriva Capak te dodaje da će koncerata također biti. Nekoliko probnih koncerata održat će se do 1. srpnja i tamo će se odlaziti po klasičnim epidemiološkim mjerama, potvrdama o preboljenju, testiranju ili cijepljenju.

"Od 1.7. ćemo točno definirati koji su to događaji. Razmišlja se o tome da broj sudionika takvih događaja bude puno veći nego što je to sad dopušteno", rekao je Capak.

Strana "last minute" vjenčanja se mogu očekivati ove godine, a broj uzvanika će vrlo vjerojatno pasti na samo dvoje ili najviše desetero, dok ih je bilo 70. Ines Nanić, predsjednica Strukovne grupe organizatorica vjenčanja Županijske komore Dubrovnik, za Slobodnu Dalmaciju kaže kako nije došlo do korekcije cijena.

Joško Cebalo, načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije nije decidirano odgovorio na pitanje hoće li Civilna zaštita i nadležne službe provjeravati provode li se mjere na vjenčanjima. Isto tako, nije odgovorio hoće li se provjeravati istinitost podataka koje organizatori vjenčanja dostavljaju te je li se netko prošvercao među uzvanike, piše Slobodna Dalmacija.

"Nadam se da se neće raditi scene! Treba imati na umu da vjenčanja nisu samo slavlja nego i način održanja ekonomije u bilo kojem gradu. Nadamo se kvalitetnoj komunikaciji s lokalnim stožerom, da nitko neće raditi probleme. Poanta je da zajedno pokrenemo industriju vjenčanja i slavlja, omogućimo ljudima dostojanstveno vjenčanje i kvalitetnu zabavu, i da se svim partnerima koji rade na vjenčanjima pruže prave informacije", rekla je Nanić.

Mobilni timovi za cijepljenje u ruralnim područjima

S cijepljenjem se dogodila stagnacija, a cilj je do kraja lipnja procijepiti 55 posto odraslog stanovništva jednom dozom.

'Istina je da je interes za cijepljenje nešto pao, ali imamo mi nove strategije, i o nagradama se razgovara. Imat ćemo mobilne timove koji će ići u ruralna područja i povećati dostupnost cijepljenja za one građane koji to do sada nisu imali na odgovarajući način. Svjesni smo da će biti teško dostići 70 posto procijepljenosti, ali ćemo se potruditi da postignemo taj cilj", rekao je ravnatelj HZJZ-a za Dnevnik Nove TV.