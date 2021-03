ČAČIĆ NAJAVIO KANDIDATURU PA OTKRIO: Milanović će predložiti Zlatu Đurđević za Vrhovni sud

Čačić je otkrio i da je o takvoj namjeri Predsjednika govorio na današnjem sastanku vladajuće koalicije

Aktualni varaždinski župan Radimir Čačić otkrio je kako na toj poziciji želi ostati i iduće četiri godine, a kandidat za zamjenika je Robert Vugrin koji tu dužnost obnaša i u ovom mandatu

Prije četiri godine u prvome krugu jedva je ušao u drugi krug, a bolji od njega bio je Predrag Štromar.

“Stvari nisu komplicirane, tada je Štromar išao sa 6 stranaka i ja sam išao kao Radimir Čačić, reformist, stranku još tada nismo formirali. Moja ideja je bila potpuno jasna, moramo ući u drugi krug, u drugom krugu se ne sukobljavaju stranke ni ideologije, sukobljavaju se ljudi. Stvar je završila tako da je Štromar završio na broju glasova koje je imao, ja sam svoje udvostručio”, rekao je Čačić za RTL.

RADIMIR ČAČIĆ ŽELI JOŠ JEDAN MANDAT: ‘Smanjili smo broj zaposlenih za trećinu, ušli u suficite, bitno povećali plaće…’

Milanović namjerava predložiti Zlatu Đurđević za Vrhovni sud

No, je li bilo razgovora s HDZ-om ili SDP-om?

”Bilo je naravno ozbiljnih ponuda u tom smislu, ali nikada nam to nije padalo na pamet i od prvog dana mandata izvršna vlast je u rukama reformista: župan, dožupani, sad je samo jedan u sljedećem mandatu. Mi želimo imati potpuno jasnu centrističku poziciju i želimo prema Zagrebu i prema regiji svoje glasove upotrebljavati po svojoj odluci u korist svojih građana nevezano s ideologijama”. Čačić je dodao da i s HDZ-om i SDP-om vrlo dobro surađuju. ”S HDZ-om imamo nepotpisanu koaliciju, a s SDP-om nepotpisanu projektnu suradnju”, kazao je Čačić.

Na nacionalnoj razini je u koaliciji s HDZ-om, a danas su imali sastanak.

”Teme su bile Petrinja, cjepiva i Vrhovni sud. Obzirom na današnji razgovor koji je bio predviđen na razini koalicije gdje predsjednik HDZ-a vodi sastanak, ujutro sam nazvao predsjednika države da vidim što on misli o toj cijeloj temi. Rekao mi je što misli i da namjerava predložiti jednu gospođu”.

MILANOVIĆ NEĆE ODUSTATI OD PREDLAGANJA SVOG KANDIDATA: ‘Bit će to osoba koja je spremna uvesti promjene u sudstvo’

Govori li o Zlati Đurđević?

”Da, da, vjerojatno. Pitao sam ga slaže li se da ja to na koalicijskom sastanku iznesem, rekao je da se slaže i ja sam to rekao i upozorio sam na jednu činjenicu, da bez obzira na što i na koji način tko tumači, moje mišljenje o hrvatskom pravosuđu ne može biti gore. To sam javno rekao, svaki put ponavljam, a Vrhovni sud je dio te priče. Nije najveći, ali nema ali. Drugim riječima, otvoriti temu hrvatskog pravosuđa, a ovdje premijer i predsjednik o jednoj od tih točaka će po meni morati razgovarati, ja se u tom neću opredijeljivati ni na strani Vladine većine ni na strani predsjednika. Nemam za to dovoljno znanja. Meni je potpuno jasno da je 30 godina funkcioniralo bez zakona.”

“Pamtit ću ga vrlo različito”

Čačić nije bio danas na sprovodu Milana Bandića.

”Nisam ni smatrao da je potrebno da budem na sprovodu. Rekao sam što mislim rekao sam da sam uvijek bio fasicniran njegovom energijom, bilo je razloga da budem, ali i njegovom strasti za politikom. To je bilo apsolutno fascinantno. Mi smo se znali od 1995. godine od zagrebačke krize, ja sam postao predjsednikom stranke 94., a on je tad nekad postao tajnikom gradske organizacije.

Počeli smo ozbiljnije surađivati 2000. godine kad smo zajedno dobili izbore. Surađivali smo ponekad dobro, ponekad u sukobima. On zaista nije bio čovjek ideologije bez obzira što je potekao od SDP-a. Pamtit ću ga vrlo različito”, zaključio je Čačić.