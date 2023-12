Zadnjih su dana fotografije budućeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana glavna tema. I on se do jučer dičio fotografijama svog torza koje kao da su s kalendara, a one su danas netragom nestale, piše Danas.hr.

Budući ministar gospodarstva počistio je svoje profile na društvenim mrežama gdje je redovito skupljao lajkove i komentare. Jednom prilikom netko mu je napisao i "koji macan".

Tko je gledao, gledao je, nema više, finito.

Da ne bi otišle u zaborav, mi tu da se podsjetimo kako je Habijan izgledao prije nego što je procurilo da je on vjerojatno budući ministar vrlo ozbiljnog resora. Njegova omiljena kombinacija su slike u kratkim hlačama bez majice kojima pokazuje zavidnu formu.

Svoje pratitelje počastio je i fotkama s Biokova na kojima u prvi plan dolazi isklesani torzo i desna ruka puna tetovaža. A objavljivao je i slike s ljetovanja gdje uživa u kupaćima i naočalama ili vježba dok diže utege na plaži.

