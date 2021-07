Svojevrsna euforija stvorena oko najezde britanskih gostiju u Hrvatsku nakon što su za njih u ponedjeljak ukinute restrikcije za putovanja, nemaju uporište ni u trenutačnim rezervacijama dolazaka na Jadran, ni u brojnosti letova iz te zemlje prema Hrvatskoj, piše Slobodna Dalmacija.

Upućeni u turističke tokove ističu da se ništa radikalno u posljednjim britanskim odlukama nije promijenilo u odnosu na Hrvatsku da bi gosti iz Velike Britanije navalili na Jadran.

Do kraja srpnja svega 40 letova iz Britanije prema Splitu

Naime, Britanci su u Hrvatsku i do sada cijelo proljeće mogli nesmetano dolaziti, ali su im probleme stvarale njihove vlasti nakon povratka, kada su uz tri PCR testa morali i u desetodnevnu izolaciju. Sada, umjesto ta tri testa, imaju dva PCR testa nakon povratka kući i ukinuta im je samoizolacija. No, upućeni smatraju da to neće dovesti ni do kakve najezde Britanaca jer je njihov broj za sada na petini normalnog turističkog prometa, piše splitski dnevnik.

"Činjenica je da je splitskoj zračnoj luci britansko tržište oduvijek najjače, ali ove su godine tijekom proljeća brojne linije koje su godinama prometovale brisane iz redova letenja sve do 19. srpnja. Praktički su do sada letjeli samo Croatia Airlines i British Airways po nekoliko puta tjedno. Sada su, nakon ukidanja mjera u Britaniji, avioprijevoznici dio tih ukinutih linija počeli vraćati. No, ne može biti riječi ni o kakvim masovnim dolascima, jer ćemo do kraja srpnja imati svega 40 letova iz Britanije prema Splitu, a u predpandemijskim godinama bilo ih je više od 100 tjedno. Dakle, svi koji sada ponovno kreću prema Hrvatskoj i dalje imaju hrpu ukinutih letova i to nije ni blizu normalnom prometu prema Splitu", kazao je za Slobodnu Dalmaciju Mate Melvan iz Zračne luke Split.

'Dnevno slijeću 3-4 zrakoplova iz Britanije, popunjeni oko 60 posto'

Kako Britanci u Hrvatsku mogu stići samo avionima, jasno je da njihov broj u idućim tjednima u svim raspoloživim sjedalima nije takav da bi se umjetno širio strah da će baš oni dolascima raširiti delta soj virusa kod nas. Melvan dodaje da u Zračnoj luci Split sada imaju pet avioprijevoznika iz Britanije, a u kolovozu još jednog.

"Neki od njih imaju samo jedan let, a neki tek počinju prometovati u kolovozu. Zato nema nikakve panike oko toga jer u Split slijeće dnevno oko 60 zrakoplova, a od toga su tri-četiri iz Britanije, s popunjenošću od oko 60-65 posto putničke kabine", pojasnio je.

"Nažalost, trenutačno smo mi sami sebi najveća opasnost od COVID-a jer gosti koji nam stižu imaju COVID putovnice, što znači da su cijepljeni, preboljeli ili PCR negativni. Za razliku od hrvatskih domaćina, koji u velikoj većini nisu cijepljeni", dodao je.

