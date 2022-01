Zbog uvredljivih komentara na Facebooku, u Zadru je policija privela dvojicu muškaraca. Oni su, naime, svojim riječima vrijeđali premijera Plenkovića, pa su organi reda i mira zaključili da bi dvojac trebalo privesti. "Triba ga dočekati pokvarenim jajima njega i njegove poltrone, nitko nije toliko ponizi i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik“, napisao je 72-godišnji Mladen Ćustić, koji je zbog toga završio iza rešetaka.

Htjeli su ga zastrašiti

Oporba, ali i brojni ugledni odvjetnici, slažu se da je to sve bilo pretjerano te da se prema njima nije trebalo tako postupati. S time se slaže i poznati odvjetnik Branko Šerić.

"To je pretjerivanje od strane policije. Treniranje strogoće na potpuno pogrešnim stvarima, na pogrešnim mjestima i prema ljudima koji za tako nešto ne bi trebali biti procesuirani", kaže Šerić u razgovoru za Net.hr.

Političari su javne osobe i moraju biti spremni pretrpjeti svaku kritiku, dodaje. "Da je on primjerice rekao da ga treba gađat metcima iz pištolja, to bi bila potpuno druga stvar. Ali ovako, izraziti svoje negodovanje, usuđujem se reći na slikoviti način, barem je tako on objasnio, trulim jajima, to ne bi trebalo biti procesuirano na način kako je bilo procesuirano. Koliko sam čuo i čitao, oni su krenuli sa jednom kvalifikacijom, da bi ga pustili sa nekom drugom, blažom kvalifikacijom", kaže odvjetnik.

"Ako je tome tako u startu, onda su ga htjeli zastrašiti te na taj način poslati poruku svima da će im doći policija ukoliko se budu ružno ili uvredljivo izjašnjavali o predsjedniku Vlade, Sabora ili ne znam kome sve ne", dodaje.

Milicija je postupala isto

Na pitanje je li policija uopće smjela tako postupati, pošto je po Ćustića stigla tek u petak, a on je sporni komentar napisao u četvrtak, Šerić kaže: "Mogu oni što hoće, da tako kažem".

"Trebali su odmah reagirati ako smatraju da je počinio prekršaj. Vjerojatno su oni mislili, kao što je nekada milicija postupala, da je on osoba koja ugrožava sigurnost premijera, kao što su se nekad udaljavali s mjesta boravka ljudi za koje su imali informacije da bi mogli nauditi drugu Titu", pojašnjava nam nadalje odvjetnik.

Upitan hoće li ovaj slučaj naškoditi ugledu premijera Plenkovića, Šerić kaže kako misli da je šteta već počinjena.

Akcija je nezakonita

Slučaj je danas na N1 televiziji komentirao i odvjetnik Anto Nobilo, koji je smatra da je ta policijska akcija bila nezakonita. "Oni su uhitili ovog čovjeka u Zadru premda se nisu stekli zakonski uvjeti. Zakon o prekršajima kaže da se može nekoga uhititi ako ga se zatekne u izvršenju prekršaja protiv javnog reda i mira”, rekao je Nobilo.

"Zateći znači onog trenutka kad on to radi ili apsolutno neposredno iza toga. Međutim, čovjek je objavio 20. siječnja spornu objavu, a oni su kod njega došli 21. siječnja. Dakle, nisu ga zatekli – prvi uvjet nije ispunjen. Drugi uvjet je da se može uhititi ako su se ispunili elementi za sudsko zadržavanje. To su vrlo slični elementi pritvora u kaznenom postupku. Jedan je opasnost od bijega, čovjek ima stalno prebivalište, nigdje ne bježi, a druga je omogućavanje uništenja dokaza – to je išlo na mrežu, više to nitko ne može uništiti i treća je opasnost od ponavljanja, ali taj čovjek nikada nije prekršajno kažnjen, nije imao poroke u svom životu. Dakle, nisu se stekli zakonski za uhićenje. On nije smio biti uhićen, ali ga na razgovoru nisu mogli držati toliko dugo i onda je uhićen”, rekao je Anto Nobilo.