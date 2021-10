Branka Kračun, majka dvoje malodobne djece, prije dvije godine, kada je imala 37, saznala je šokantnu vijest, da boluje od agresivnog karcinoma dojke, točnije hormonalnog nevezanog karcinoma.

Sve je počelo uz snažnu bol u prsima, a da je u pitanju nešto vrlo ozbiljno, shvatila je nakon reakcije liječnice, prenosi njezinu priču HRT.

Trostruko negativan tip karcinoma

"Odmah sam nazvala doktoricu opće prakse, koja mi je preporučila da obavim mamografiju. S mamografije su me zvali da idem na biopsiju. Nakon dva tjedna od biopsije dobila sam nalaze da imam trostruko negativan tip karcinoma. Znači, agresivan, hormonalno nevezan karcinom. I tada sam briznula u plač", ispričala je u uvodu žena, koja je sve donedavno uživala u obiteljskom životu.

"Najprije sam išla nazvati supruga koji je bio na poslu. Sama sam išla po nalaze. Nisam mu ništa htjela govoriti preko telefona, već smo otišli na piće. Znala sam da mu je teško, bilo je za oboje. U biti smo zašutjeli, baš je to bio šok", kazala je Branka i istaknula da djecu nije željela opterećivati.

No, budući da se u kući govorilo o karcinomu, djeca su, dakako, shvatila da je mama bolesna.

"Djeca su čula da mama ima rak, ali nisu bila svjesna što to znači. Pitali su me - mama hoćeš li umrijeti, a ja sam im odgovorila - ne! I to je to", dodala je.

Branka je, prenosi u nastavku HRT, odmah krenula na liječenje, kemoterapije i zračenje. Kazala je da su je na kemoterapiju prva dva, tri puta vozili suprug i svekrva, no poslije je išla sama.

"Nisam htjela opterećivati ni supruga, ni svekrvu, a ni neke druge ljude. Htjela sam da oni nastave normalno sa svojim životima. Na neke kemoterapije sam se vozila sama i skoro cijeli dio od 25 zračenja koja sam imala u Zagrebu. Zračenje mi je više bio kao izlet.

Svaki dan neko drugo mjesto pa vidiš neke druge ljude koje nisi dugo vidio, pa odeš u kupovinu, pa na Mariju Bistricu. Nije bilo nekakvih prevelikih presinga, dodala je.

Druga operacija bila najteža

Kosa joj je počela ispadati već nakon prve kemoterapije, istaknula je da joj nije bilo lako pogledati se u ogledalo, a prošla je i pet operacija.

"Prva operacija je bila najlakša jer ne znaš što te čeka, a druga mi je bila najteža zato što sam se sama odlučila za obostranu mastektomiju. Trebala je to biti prva obostrana mastektomija s ugradnjom implantata, ali je sve zbog COVID situacije odgođeno. Ta druga je bila najteža zato što je bio i recidiv, a i zato što sam sama donijela tu odluku da se napravi obostrana mastektomija", prepričala je Branka.

U borbi s agresivnim karcinomom puno joj pomogla vjera, a tijekom liječenja bilo je uspona i padova. Čak je željela odustati od jedne operacije, treće po redu, jer se više nije željela rezati. Međutim, liječnik joj je objasnio kako je to nužno.

Osim od agresivnog karcinoma, Branka je u međuvremenu oboljela i od covida. Na svu sreću, nije imala težih simptoma, samo je izgubila osjet njuha i okusa.

"Naravno da sam se preplašila kad sam dobila test jer su rekli, onkološki bolesnici kad dobiju koronu, gotovi su. Tako sam ja osluškivala svoje tijelo kada će se nešto dogoditi i na kraju je sve nakon tri, četiri dana bilo normalno. Ja sam svoj imunosni sustav ionako ojačala biljnim pripravcima", napomenula je.

Majka joj je preminula od karcinoma, ali se Branka nikada nije uspoređivala s njezinim stanjem. Ipak, istaknula je da ju je karcinom ipak promijenio. Danas se više ne uzbuđuje zbog nevažnih stvari, uživa u svakom danu te slobodno vrijeme provodi u prirodi i s obitelji.

Covid unio kaos

Smatra da je COVID unio veliki kaos u naš zdravstveni sustav jer su ljudima poput nje odgođene mnoge operacije, a neke bolnice postale su samo COVID bolnice. Smatra da će najviše zbog toga ispaštati baš oni kojima je liječnička pomoć najvažnija - onkološki bolesnici.

Danas je dobro, ali, kaže, ne može reći da se izliječila jer treba proći barem pet godina kako bi bila sigurna da je borba s karcinomom završila. Aktivna je u udruzi Pink Life i razmjenjuje iskustva s ostalim ženama koje su u sličnoj situaciji kao ona.

"Podrška smo jedna drugoj, to je nešto što samo mi koje smo to proživjele znamo i jednostavno bodrimo jedna drugu".

Za kraj je poslala poruku svim ženama: "Redovito se kontrolirajte i ako vidite promjene na svojem tijelu, kvržice ili bilo što drugo, javite se svom liječniku!"