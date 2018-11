BRANITELJI NAPALI BANDIĆA I DALIJU OREŠKOVIĆ: ‘Spremni ste preko leševa izdići sebe na pijedestal’

‘I preko leševa do fotelja’, naslov je priopćenja kojim su braniteljske udruge kritizirale Bandića i Orešković

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH su u priopćenju pod naslovom ‘I preko leševa do fotelja’ osudili poziv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića Draganu Markoviću Palmi, a dotaknuli su se i Dalije Orešković.

“Zagrebački gradonačelnik je pozivom bliskom suradniku ‘balkanskog koljača’ Željka Ražnatovića Arkana istinski uvrijedio sve hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, ali i otvorio karte i pokazao svoje pravo lice”, stoji u priopćenju uz poruku Bandiću da znaju “što se tu igra” i da mu ta igra neće proći.

Bandić se danas prijepodne ispričao zbog poziva Palmi. “Ja ću, kad su branitelji u pitanju, ne progutati jednu žabu, nego sto žaba”, rekao je Bandić.

Iako su ga mediji danima upozoravali tko mu dolazi u goste i tijekom svakog njegovog pojavljivanja u javnosti ispitivalo o tom susretu, zagrebački gradonačelnik danas tvrdi da nije znao za Palmine veze s Arkanom i da mu je jako žao.

BANDIĆEVA ISPRIKA ZBOG PALME: "Ja ću, kad su branitelji u pitanju, ne progutati jednu žabu, nego sto žaba!". https://t.co/JgUedq0nh4 pic.twitter.com/6LPTpUvJiz — HRT vijesti (@hrtvijesti) November 7, 2018

A zbog intervjua u Novostima braniteljske udruge kritizirale su i Daliju Orešković koja je izjavila kako su mitski status Franje Tuđmana i veterani rata “metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana”.

‘Političari su metastaze’

“Ako je itko metastaza nekog karcinoma, to su onda političari ili oni koji se tako nazivaju. Oni koji su sudjelovali u nezakonitoj privatizaciji, bavili se ratnim profiterstvom i izbjegavali sudjelovanje u obrani Domovine. Na žalost, dio njih su danas vaše kolege kojima nije sveto ništa osim tople fotelje i dobre plaće”, kaže se u priopćenju, prenosi N1.

Dodaju kako bi Orešković drugačije postupala da se se za Hrvatsku “borila na prvoj crti, osjetila krv na rukama i prošla mnoge strahote”.

“Ne znate to ni vi ni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Zato ste spremni preko leševa izdići sebe na pijedestal no, budite uvjereni, mi vam to nećemo zaboraviti”, poručuju u priopćenju.

Izjava koja je uzburkala duhove

Podsjetimo, Orešković je na pitanje koje je njezino mišljenje o mitskom statusu Franje Tuđmana i veteranima rata kojih je iz dana u dan sve više odgovorila sljedeće:

“To su sve metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana. Samostalna i neovisna država je i moja svetinja, zato i progovaram o tabuima koje se ne smije doticati. Uvijek ima onih koji profitiraju na pasivnosti građana, ali danas su takvi uzeli previše maha. Čini mi se da je vrijeme za neku novu obranu, neki novi pokret otpora. Kada smo gradili institucije, očito smo u njih ugradili slabosti koje nas danas dovode do potpunog kraha. Svjedoci tog vremena govore da je HDZ već tada kadrovirao u pravosuđu na način da se suci nisu imenovali prema kriterijima stručnosti i neovisnosti, nego su se sudovi punili onim osobama u čiji je genetski kod upisano to da sude po ključu koji definira ona stranka koja tim kadrovima osigurava položaj unutar sudbene vlasti. Nepojmljivo je vidjeti da ratno profiterstvo kažnjavamo s dvije i pol godine zatvora”, rekla je Orešković za Novosti.