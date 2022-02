Poznati srpski privatni detektiv Braca Zdravković na svom je kanalu na YouTubeu "Čudne priče" objavio je novi video o Mateju Perišu, mladom Splićaninu koji je nestao u Beogradu uoči Nove godine od kada traje potraga za njim.

Braca je na glasu kao detektiv koji je u ovom poslu desetljećima, i koji je radio i na misterioznijim slučajevima od ovoga. Tako je nedavno otkrio kako je u mladosti naučio da u rijekama treba tražiti i uzvodno, a ne samo nizvodno, jer su imali slučaj kad je nestalog čovjeka zahvatio šlep pa su ga pronašli uzvodno na Dunavu.

Detektiv Braca u svojoj emisiji analizira dostupne informacije o slučajevima nestalih i objavljuje što je on uspio saznati iz svojih izvora pa postavlja razne teorije.

'Znao je s kim se nalazi'

Sad je iznio novu u kojoj spominje moguću otmicu.

"Matej je najvjerojatnije prilikom izlaska iz kluba "Gotik" znao s kim se nalazi. Pojavljuju se informacije da je na svom telefonu dobio lokaciju i mjesto. Kako je to sve navođeno Google aplikacijom, cijelo njegovo kretanje najvjerojatnije je išlo preko tih mapa. Google mu je ponudio tri opcije, on je odabrao prvu, a to je kretanje glavnim ulicama, jer je prvi put u Beogradu", rekao je Braca.

Potom je analizirao Matejevo kretanje u noći nestanka.

"Pratio je upute i trčao, prvo Karađorđevom pa je došao do Brankovog mosta i zaustavio taksi. Možda da pita gdje je restoran Savanova jer mu je mapa pokazivala lokacije koje ga bune. Stigao je do restorana, optrčao ga da bi bio siguran da je tamo i sišao na terasu ispred restorana. Tu je možda našao koga je tražio i ušao u čamac. Svojom voljom ili ne, nepoznato je. Dosad nisam razmatrao otmicu kao opciju, ali sad i nju stavljam kao jednu od pretpostavki jer idemo teorijom da je Matej živ", rekao je detektiv.

'Imao je taj običaj'

"Ova pretpostavka ostaje u opciji, a to je da je otet od njemu poznatih ljudi. Druga je opcija da je ekipa koja je te večeri bila u "Gotiku" donijela veliku količinu speeda u Beograd. Tijekom boravka u klubu Matej dobiva poruku te odlazi kod restorana Sava nova gdje se vidi da gleda na mobitel. Znači da je na dogovorenom mjestu, ali nema lica s kojim se trebao naći. Po ovoj pretpostavci on se baca u Savu tako što stavlja mobitel u džep", rekao je Braca.

"Ne znamo zašto je to učinio, ali ono što znamo jest da je Matej i u Splitu znao tijekom provoda optrčati veliki krug te se baciti u more kako bi se otrijeznio. Vjerojatno i ovdje, možda pod utjecajem alkohola i speeda, nije shvatio razliku između mora i rijeke te uskočio u opasnu Savu i otišao u misteriju. Tako se pojavio na kamerama kod "Gotik" kluba pliva, no ta je snimka preloša i vidi se samo neki predmet",