Prošlo je 40 dana od nestanka 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša u Beogradu. On je u noći s 30. na 31. prosinca istrčao iz kluba Gotik, ostavivši ondje prijatelje te se zaputio u nepoznato. Kasnije su snimke otkrile da je možda ušao u Savu kod restorana Savanova.

Policija, ali i druge službe te volonteri i dalje tragaju za njime, a u Beogradu je cijelo vrijeme i Matejev otac, Nenad Periš, koji se, unatoč tome što istraga već neko vrijeme tapka u mjestu, nada pozitivnom epilogu.

Previše zagonetki

Nadu mu daje i jučerašnji pronalazak 21-godišnjeg Alekse Stankovića iz Kruševca, koji je nestao dva dana prije Mateja. No, posljednjih dana u potrazi za Matejem nema ništa novog.

"Nažalost, nema nikakvih novih informacija. Prekjučer sam se odvezao do Smedereva, da vidim kako izgleda Dunav tamo, jer je potraga po rijeci i zanimalo me kako izgleda u tom dijelu. Također, jučer sam ponovo bio i kod Savanove, gledao sve stvari, razmišljao kako se sve dogodilo, i sve zajedno mi je i dalje vrlo zagonetno. Taj put, njegov dolazak do Savanove, udaljenost od kluba… Ne znam da se na toj temperaturi može plivati ispred Gotika. Vjerujem svim podacima, ali mi je, opet, sve nekako zagonetno", rekao je Matejev otac za RTL.

Najzagonetnije je, ipak, Matejevo ponašanje kobne noći. "Da čovjek skoči, uđe u vodu, nakon njegova prethodnog ponašanja, komuniciranja s taksistom, ne mogu vjerovati. Pokušavam biti realan, najsretniji bih bio kada bih uspio shvatiti cijelu istinu i što se dogodilo. Ali, sve mi je to zajedno neshvatljivo", dodao je Periš.

U iščekivanju novog traga

Istaknuo je da se svakog dana budi s novom nadom da će se u potrazi dogoditi neki pomak i pojaviti novi trag. No, razne dezinformacije ometaju istragu.

"Nadam se svakog dana da će se nešto dogoditi. Nažalost, pojavljuju se informacije koje nisu bitne. Ja sam rekao tko je Matej bio i što je bio. On je bio sportaš, imao je završenu školu, djevojku, definiran život, znao je što će raditi za dva mjeseca, godinu dana. Mladi momak koji je znao što hoće. Nije mi jasno što bi ta priča oko narkotika trebala proizvesti? Jedino je bitno da ga pronađemo", zaključio je Nenad Periš ponovno komentirajući napise da je Matej s društvom koristio drogu.