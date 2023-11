Između Srbije i Hrvatske opet tinjaju napetosti otkada je prije nekoliko dana srpsko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo prvog tajnika u Ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu, Hrvoja Šnajdera, 'personom non grata' .

Službeno objašnjenje za taj potez praktički je izostalo, a ministarstvo koje vodi Ivica Dačić tek je šturo priopćilo da je "Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije 20. studenog 2023. godine donijelo odluku da, u skladu s člankom 9. Bečke konvencije koja regulira diplomatske odnose, proglasi Hrvoja Šnajdera, prvog tajnika u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu, za personu non grata".

No, zato su se o slučaju naveliko raspisali srpski mediji, pa su beogradske Novosti tvrdile da je prema neslužbenim informacijama, Šnajder protjeran zbog "dokumentirane špijunaže i vrbovanja za rad za hrvatsku službu".

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske promptno je reagiralo te je uzvratilo recipročnom mjerom, proglasivši 'personom non grata Hrvatske' savjetnika veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj.

O ovoj diplomatskoj zavrzlami koja već nekoliko dana puni medijske stupce i u Hrvatskoj i u Srbiji razgovarali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem, koji je za Net.hr pojasnio što bi moglo stajati u pozadini naprasne odluke službenog Beograda, koja je dodatno zaoštrila ionako napete odnose dviju zemalja.

NET.HR: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije proglasio je prije nekoliko dana Hrvoja Šnajdera, prvog tajnika u Ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu, 'personom non grata' čime su ga protjerali iz zemlje. Što po vašem mišljenju stoji u pozadini te odluke?

MIRO KOVAČ: Pretpostavljam da je službena Srbija fabricirala incident kako bi ga Vučićeva stranka iskoristila u kampanji za parlamentarne izbore koji će se održati sredinom prosinca. U tako koncipiranoj kampanji očito je potrebno imati neprijatelja, a to je u ovom slučaju Hrvatska. Zato kažem da je to neprijateljski čin. Srbija pod Vučićem žestoko se trudi biti Hrvatskoj neprijatelj. Suludo, ali realno. Međutim, nije to Vučiću ni prvi, a izgleda ni zadnji put. Nedavna, propala desantna akcija na sjeveru Kosova pokazuje koliko daleko je ovakva Srbija spremna ići. Zato je važno hladnokrvno i odrješito pokazati da se s Hrvatskom Srbija neće moći igrati.

NET.HR: Srpski mediji šuškaju da je do protjerivanja našeg diplomata došlo zbog "špijunske afere", no službeno objašnjenja od njihovog ministarstva zapravo nismo dobili. Je li takav potez uopće primjeren diplomaciji?

MIRO KOVAČ: Država koja želi imati korektne odnose tako se ne ponaša. Vjerujem da naši diplomati u Srbiji svoj posao rade korektno. A ako bi se ikada pojavio bilo kakav problem, onda se to među državama koje žele biti korektne jedna prema drugoj rješava u tišini. Bilo je nezgodnih slučajeva u mome mandatu ministra vanjskih poslova. Ovo je fabriciranje skandala s ciljem izazivanja Hrvatske.



NET.HR: Hrvatska je uzvratila recipročnom mjerom pa je savjetnik veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj proglašen 'personom non grata Hrvatske'. Smatrate li tu odluku našeg ministarstva dobrom ili se to trebalo 'odigrati' nekako drugačije?

MIRO KOVAČ: To je bio minimum. Pretpostavljam da bi sljedećeg puta moglo biti i bolnije za Srbiju. Hrvatska kao ozbiljna država si ne može i ne smije dopustiti biti nečija vreća za udaranje, u ovom slučaju Srbije zbog izborne kampanje Aleksandra Vučića.

Skandalozna zloupotreba državnog aparata

NET.HR: Možemo li ovu situaciju nazvati diplomatskim skandalom?

MIRO KOVAČ: To nije skandal srpske diplomacije nego skandalozna zloupotreba državnog aparata za potrebe kampanje Vučićeve stranke i njezinih mogućih koalicijskih partnera. Glavni režiser je Aleksandar Vučić, a jedan od izvođača njegov ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Žao mi je da moj bivši kolega prihvaća činiti takve gluposti. Možda je i njemu osobno neugodno. Trebalo bi ga pitati.

NET.HR: Mislite li da će se slučaj nastaviti ili će stati na ovome što se do sada dogodilo?

MIRO KOVAČ: Sve dok u politici u Srbiji prevladava mentalni sklop, koji radi na ostvarenju "srpskog sveta", dakle ideje Velike Srbije, i koji se slijedom toga ne želi uklopiti u suvremene europske okvire dobrosusjedske suradnje i mirnog suživota među narodima i državama, svjedočit ćemo stvaranjem sličnih incidenata. Nažalost!

NET.HR: Koliko bi ova situacija mogla narušiti ionako zategnute odnose između Zagreba i Beograda?

MIRO KOVAČ: Od vojnog oslobađanja okupiranih područja u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini prošlo je više od 28 godina, od mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja više od 25 godina, a Srbija pod Vučićem bavi se „srpskim svetom“ i protjeruje hrvatskog diplomata zbog navodne špijunaže. Žalosno je da Aleksandar Vučić slijedi neke crte propale politike Slobodana Miloševića. Hrvatska kao država političkog Zapada morat će nastaviti biti na oprezu i živjeti s ovakvim nepredvidivim i revizionističkim susjedom. Bilo bi lakše i ljepše da je drukčije. Ali što je, tu je.