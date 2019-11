BIVŠI MINISTAR PRAVOSUĐA BRANI IZBAČENE HDZ-OVCE I POZIVA SE NA TUĐMANA: ‘On ih ne bi izbacio!’

‘Tuđman kao državnik je znao da ljude treba okupljati, da su neposlušni oni koji su obranili i uspostavili državu’

Prepiske ispunjene navodnim govorom mržnje iz WhatsApp grupe “Uskoci & Hajduci” dovele su do izbacivanja osam članova HDZ-a. Već se u medijima moglo čuti da se izbačeni ne osjećaju krivima uz tvrdnje da nisu širili govor mržnje nego da su kritizirali vodstvo stranke pa smatraju da su smetali predsjedniku Andreju Plenkoviću. No, njihovo izbacivanje ne mora biti konačno jer oni se mogu žaliti Visokom sudu časti HDZ-a. Upravo će ih na tom sudu braniti nekadašnji ratni ministar pravosuđa Bosiljko Mišetić.

“Ja se ne slažem s puno stvari u HDZ-u, pa tko će mene izbaciti? Hoće mene izbaciti za to? Nisam ja insekt, baja”, rekao je Mišetić za RTL.

Mišetić kaže da je sve izvučeno iz konteksta i da je u pitanju metafora

Osmorka je ekspresno izbačena iz stranke preko telefonske sjednice u trajanju od 40 minuta, a na govor mržnje u javnosti su reagirali gotovo svi bitni ljudi HDZ-a. Osudio ga je premijer Plenković, ali i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. No i zagrebački HDZ-ovci poput Andrije Mikulića i Drage Prgometa su se izjasnili i rekli da osuđuju govor mržnje i da se ti članovi moraju sankcionirati. Ipak, Mišetić smatra drukčije i govori da je u pitanju metafora i da je sve izvučeno iz konteksta.

“Da bi se utvrdio da je govor mržnje mora točno se definirati tko je to rekao, na koji način i je li to metafora ili je to stvarno govor mržnje. Ako je to govor mržnje onda Plenković ima oko sebe govor mržnje jer je na ovaj takozvani govor mržnje sam rekao da će se sijeći glave. Pa jel’ to govor mržnje?”, pita se bivši ministar pravosuđa.

‘Tuđman ih ne bi izbacio’

Izbačeni HDZ-ovci kažu da su samo kritizirali vodstvo i da ih je iznimno razočarao Andrija Mikulić. Jedan od izbačenih HDZ-ovaca, Ante Šimunović, komentirao je da “nije vjerovao da će u 2019. godini biti svjedokom jednog procesa koji podsjeća na one staljinističke”. Iako je Plenković nedavno u emisiji RTL-a rekao da “takav način izražavanja ne prolazi”, Mišetić ga demantira i poziva se na samog Franju Tuđmana prepričavajući situaciju kada je Zlatko Vitez sabor nazvao kokošinjcem.

“Svi su mislili kako će ga Franjo Tuđman tada eliminirati iz stranke. Međutim, Tuđman kao državnik je znao da ljude treba okupljati, da su neposlušni oni koji su obranili i uspostavili državu”, govori Mišetić.

Hoće li neposlušna osmorka ponovno ući u stranku ostaje tek vidjeti nakon što svoju žalbu podnesu Visokom časnom sudu.

