Bivši ministar obrane Pavao Miljavac komentirao je na televiziji N1 sukob u Ukrajini i pad bespilotne letjelice na Zagreb.

“Očito da nije u nekom kraćem roku nekakva perspektiva zaustavljanja tog sukoba nego njegovo širenje na zapad. Gađaju se aerodromi jer je to dosad bio kanal dostave humanitarne pomoći i oružja”, rekao je Miljavac.

'Putin je školovani KGB-ovac'

Podsjetio je na izjavu Vladimira Putina da Rusija ima potencijala za vođenje dva lokalna i jednog svjetskog rata.

“Ako je to tako onda je potencijal jako malo iskorišten. Zašto nije prije iskoristio? Mislim da nije želio preveliku eskalaciju, računao je da će od te siline udara oklopa i zrakoplovstva postojeća vlast u Ukrajini pasti. Tko god je računao se preračunao. Ukrajinci su se snašli, nema odlaska muškaraca van, svi su vojni obveznici, dobivaju masu modernog naoružanja, prije svega protuoklopnog, a mislim da će sada i protuzračnog jer zrak im je sada najopasniji. SSSR se uvijek oslanjao na snažan oklop, nisu zaboravili oklop i treba znati da su jaki u raketnom naoružanju, to je poznato iz Drugog svjetskog rata i otad je to u usponu. Sad imaju navodno i neke supersonične raketne sustave koji idu i do 9 maha i teško ih je rušiti. Nije to zemlja koja će pokleknuti. Može li se dogoditi nešto u okviru same zemlje, teško je reći jer je Putin školovani KGB-ovac i jako dobro procjenjuje ugroze”, smatra Miljavac.

'Ni Putin ni Zelenskij ne mogu natrag'

Za Ukrajince kaže da su se pokazali jako žilavim protivnikom.

“Pojavio se inat u naciji i odlučili su pošto-poto braniti gradove. Znate i sami, imamo iskustvo iz Domovinskog rata, nije tako lako ući u grad. Vidite koja sila je sa strane tukla Vukovar, praktički su ga sravnili sa zemljom i tek onda ušli. Kijev je grad od 3 milijuna stanovnika, muškarci su ostali i ako još dobiju dobro naoružanje pogotovo protuoklopno koje kada udari po tenku ga jednostavno uništi… Počet će iscrpljivanje, to ne odgovara samom Putinu. Svijet se digao, što dalje ide sve je kompliciranije i za njega, te blokade će mu ostaviti posljedice i kod kuće”, kazao je.

Što se tiče zahtjeva Ukrajine za proglašenjem zabrane zone letenja nad tom državom, Miljavac ističe da bi to sigurno značilo treći svjetski rat.

''Ne zaboravimo da je Putin upozorio, on zna da on nema potencijala kao Europa i SAD, ali da ne zaboravimo da je on nuklearna sila. Nadajmo se da do toga neće doći. Mislim da se ne treba previše igrati i da bi što prije trebalo zaustaviti rat. Putin ne može natrag. Što sad da on povuče vojsku? Ima mrtvih, ogroman novac koji je potrošio, svi ga isključuju, postat će trećerazredna zemlja, nitko ga više neće ozbiljno shvaćati. Ni Zelenskij ne može natrag, toliki mrtvi, ne može reći da su pogriješili. To je situacija da se stvori garancija jednoj strani i da se drugoj kaže da se ne ide u treći svjetski rat i da se nađe kompromis”, rekao je.

'Imamo odlične radare, ali nemamo čime reagirati'

Miljavac je na N1 govorio i o padu bespilotne letjelice u Zagrebu.

“Da je dron recimo pao na Berlin ili Pariz to bi bila frka živa. Danas je premijer rekao da su našli upaljač i fragmente bombe, ako je to stvarno naoružani dron to daje skroz drugačiju sliku. Sada je pitanje svih pitanja kako je moglo proći tri zemlje NATO-a a da nitko nije reagirao. Mi imamo odlične radare, drugo je što oni vide i pošalju informacije, ali mi nemamo s čime reagirati. Nemamo protuzračnu obranu što se tiče raketnih sustava. Naši migovi nisu opremljeni radarima. Tek sad su oni reagirali, Francuzi su zbog dobrih odnosa poslali svoje Rafalee i Amerikanci F-16”, istaknuo je.

O odluci predsjednika Zorana Milanovića da zabrani letove vojnih aviona, Miljavac je kazao kako misli da je ''predsjednik bio frustriran jer nije bio obaviješten''.

'' Mislim da bi i premijer i predsjednik o svim događanjima i potezima trebali biti obaviješteni. Zakon mora biti jasan. Da je komunikacija na razini do tog ne bi došlo. Predsjednik ne može proći preko ministra, da je bolja komunikacija ministar bi obavijestio Ured predsjednika, ali očito je došlo do poremećaja u komunikaciji'', kazao je Miljavac i dodao kako je “sreća što nismo u direktnoj ratnoj opasnosti''.

Situaciju u Ukraini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.