BITKA ZA NAJVAŽNIJU FOTELJU ZAGREBA: Nakon Bandićeve smrti 10 kandidata želi voditi metropolu

Izlaznost na lokalnim izborima u Zagrebu ne razlikuje se previše od odaziva birača prije četiri godine

Izlaznost do 16:30 bila je 34 posto, odnosno 0,23 posto manje nego 2017.

Na birališta je izašlo 9 od 10 gradonačelničkih kandidata

Izlaznost do 16:30

17:45 – Na lokalnim izborima u Zagrebu biračima je ponuđeno 10 kandidata za gradonačelnika. Do 11:30 izašlo je 15,39 posto birača ili 92.055 od 693.552 osoba s pravom glasa. U usporedbi s lokalnim izborima 2017. to je 0,01 posto manja izlaznost.

No, u poslijepodnevnim satima nešto je više Zagrepčana obavilo svoju građansku dužnost. Do 16:30 izašlo je točno 34 posto birača ili 207.782 birača. U usporedbi s prethodnim lokalnim izborima, to je 0,23 posto birača manje.

Na birališta je izašlo i devetero od 10 kandidata.