Smijenjena predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, prof. Dijana Zadravec od 21. je svibnja, odnosno već četiri tjedna, na bolovanju.

U međuvremenu je aplicirala na natječaj za ravnateljicu KBC-a Sestre milosrdnice, a Index doznaje da je Zadravec jedna od ukupno troje prijavljenih kandidata. Natječaj i dalje traje, a prof. Zadravec jučer se sastala i s ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

'Sastao sam se sa Zadravec na njen zahtjev'

Index je upitao ministra Beroša prima li sve kandidate za ravnatelja Vinogradske dok je u tijeku natječaj za tu poziciju. Također, ministar je upitan da komentira situaciju u kojoj je Zadravec na bolovanju, a istovremeno daje intervjue i odlazi ministru u posjet, dok radiolozi u Vinogradskoj neumorno rade.

Također, ministru je postavljeno pitanje zbog čega je Zadravec primio sad, a ne nakon završetka natječaja.

"Ministar zdravstva, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, primio je na sastanak prof. dr. sc. Dijanu Zadravec, bivšu predstojnicu Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, na njen zahtjev. Pitanja bolovanja nisu za ministra zdravstva, već je stvar procjene liječnika obiteljske medicine, poslodavca te eventualno HZZO-a", odgovor je iz Ministarstva zdravstva.

Zadravec: 'Napokon sam imala priliku reći svoju stranu'

Podsjetimo, Zadravec je jučer za RTL komentirala sastanak s ministrom Berošem, rekavši kako joj je drago da je Beroš nakon dva mjeseca saslušao i nju. "Napokon sam imala priliku direktno mu reći svoju stranu jer je dosad sve mogao čuti samo od druge strane.

Sad sam mu rekla o kriminalnim radnjama u KBC-u i isto tako sam mu ukazala na nezakonitu moju smjenu, za koju sam tražila i urudžbirala da po pravu nadzora utvrdi nezakonitosti moje smjene, odnosno upravnog akta. On to po Zakonu o općem upravnom postupku može učiniti. Znači, ta moja smjena je nezakonita i ministar može pokrenuti postupak, to mu zakon dozvoljava", rekla je Zadravec te nastavila kako je ministar u zakonskoj mogućnosti utvrditi nezakonitosti i na temelju objektivnog nadzorna poništiti njenu smjenu.

Upitana ima li Beroševu podršku, Zadravec je rekla kako se nada da će on postupiti po zakonu jer je ona, tvrdi, smijenjena nezakonito. "Na njemu je samo da primijeni zakon", poručila je jučer Zadravec.

Prošlog je ljeta, podsjetimo, u kolovozu u javnost procurila snimka razgovora ministra Beroša i Zadravec u kojem se govorili o natječaju za ravnatelja Vinogradske koji je i tada bio u tijeku, a na kojeg se Zadravec i tada prijavila.