BERNARDIĆ: Bilo bi bolje da predsjednički izbori nisu u vrijeme blagdana

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić odbio je u subotu komentirati nezadovoljstvo njihovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića datumima izbora, no složio se s njim kako 22. prosinca i 5. siječnja “nisu najbolji datumi za što veću izlaznost građana” te da bi bilo bolje da izbori nisu u vrijeme blagdana.

“Već sam rekao da neću komentirati izjave predsjedničkih kandidata pa tako ni Zorana Milanovića. Za komentare morat ćete pitati njih. Ono što osobno mogu reći je da bih volio da izlaznost na predsjedničke izbore bude čim veća, a zasigurno ovaj datum predsjedničkih izbora nije najbolji datum za što veću izlaznost građana”, naglasio je Bernardić u Vodnjanu.

‘Važno je da što više građana izađe na izbore’

Zoran Milanović, naime, nedavno je odluku o datumima izbora nazvao “lopovlukom i sramotom”. Bernardić je kazao i kako su “izbori praznik demokracije” te kako je participacija građana izrazito važna jer oni trebaju odlučiti o tome tko će voditi državu i koje će se politike voditi na razini države.

“Izbori su prilika da pokažu svoj stav. Zato je bitno da što više građana izađe na izbore, stoga smatram da bi bilo bolje da ti datumi predsjednički izbora ne dolaze u vrijeme blagdana” ustvrdio je predsjednik SDP-a. Na pitanje kako komentira činjenicu da IDS nije potpisao Deklaraciju o borbi protiv korupcije te Miletićevu izjavu kako im je “SDP ponudio sa zakšnjenjem”, Bernardić je istaknuo kako SDP ima korektan odnos s IDS-om.

SDP i IDS svjetonazorski na istom tragu

“Vjerujem da su SDP i IDS svjetonazorski na istom tragu odnosno na tragu građanskih sloboda, otvorenosti i tolerancije u našem društvu, antifašizma a vjerujem i u borbi protiv korupcije. Dokument je otvoren, mogu ga potpisati odnosno sve stranke koje osjećaju da je borba protiv korupcije važan dio njihovog političkog djelovanja”, izjavio je Bernardić. Osvrnuvši se na štrajk prosvjetara on je kazao kako školski sindikati očito nemaju više povjerenja te kako su oni prevareni.

“Premijer i sama Vlada su najprije tvrdili da novaca nema, da bi kasnije ponudili porast plaće svima. Sindikati su tražili nešto razumno jer učitelji rade odgovoran posao, ako je bilo novca za povećanje plaća najvišim državnim dužnosnicima onda je trebalo naći novca za učitelje jer je do sada porezna reforma išla na štetu najslabijih”, poručio je Bernardić.

Bernardić na 15. Danima mladog maslinovog ulja u Vodnjanu

Bernardić je u Istru, na 15. Dane mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, doputovao iz Stokholma gdje je sudjelovao na skupu socijaldemokrata odnosno, kako je rekao, “na skupu progresivne alijanse na svjetskoj razini u sklopu koje je održana i izborna konvencija koja je trasirala politike socijaldemokrata za slijedeće tri godine”. Dane mladog maslinovog ulja nazvao je jednom od najupečatljivijih manifestacija u Hrvatskoj, koja promovira istarsko maslinovo ulje kao jedno od najboljih u svijetu. Stoga je, smatra on, izuzetna odgovornost politike i političara da pruže podršku “svim onim vrijednim ljudima koji proizvode naše poljoprivredne proizvode, naročito maslinovo ulje koje je konkurentno u svjetskim razmjerima i da omogući ono što tim ljudima treba”.

“Tu prvenstveno mislim na potpore odnosno poticaje kako bi oni bili jednaki kao i europski i da ne budu niži kao što je to slučaj do sada. Moramo osigurati što sigurniji plasman naših poljoprivrednih proizvoda na police naših trgovačkih lanaca i da jednostavno omogućimo da se državno poljoprivredno zemljište dijeli po transparentnim kriterijima, a ne kao do sada netransparentnim odlukama u režiji vladajućih”, rekao je Bernardić Hini.

Mišljenja je i kako se u Hrvatskoj mora vratiti koncept zadrugarstva kako bi ljudi surađivali i kroz turizam plasirali svoje proizvode. Međutim, smatra Bernardić, da bi se turizam pokrenuo, treba ga rasteretiti nameta.