Na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak osvrnuo se na tvrdnje o osmero ljudi koji su preminuli u KB Dubrava od posljedica koronavirusa, iako su bili cijepljeni s obje doze. Istaknuo je kako je troje ljudi bilo zaraženo, ali je preminulo od posljedica komorbiditeta koje su ranije imali.

U četvrtak je, podsjetimo, liječnica iz KB Dubrava rekla da je preminulo osam osoba, dok su iz HZJZ-a rekli da nemaju podatke o tome. Oglasili su se danas i iz HALMED-a te poručili da imaju tri prijave smrti osoba cijepljenih s obje doze.

Capak je dodao i kako je od posljednjih uzoraka poslanih na sekvencioniranje "92 su uspješno sekvencionirani, 49 su uzorci s alfa varijantom (UK) ili 53 posto, a 43 uzorka s delta varijantom, 46 posto. Udio delta varijante nam raste. Sad je u ovom trenutku sigurno više te delta varijante."

Za sada je rasprostranjena u Splitu, Zadru, Zagrebu, Rijeci, Čakovcu. Imamo skoro 50 posto delta varijante pa će se ubrzano širenje vjerojatno nastaviti. Potrebno je da se što prije cijepimo, jer nas dvije doze u velikom postotku štite od delta varijante. Moramo se i dalje držati propisanih mjera, jer je delta varijanta tu", pojasnio je Capak.

Tri faktora zaštite cijepljenih

Njegov kolega, epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić za Index je objasnio o čemu ovisi broj cijepljenih među oboljelima i umrlima te kako cijepljenje može poboljšati epidemiološku situaciju. Naime, proteklih tjedan u javnosti se s raznih strana šalje poruka građanima da se cijepe, a sve se češće govori i o obvezi cijepljenja poduzetnika kako bi dobili državnu pomoć.

"Broj cijepljenih među oboljelima i umrlima od bolesti protiv koje se cijepi ovisi o učinkovitosti cjepiva, epidemiološkoj situaciji, tj. incidenciji bolesti te broju cijepljenih.

Uzmimo kao primjer epidemiološku situaciju u Hrvatskoj u zadnjih pet mjeseci. Od 1. veljače 2021. do 7.srpnja 2021, u Hrvatskoj su registrirana 127.963 oboljela od covida-19 i 3170 umrlih od bolesti covid-19. To znači da je u tom razdoblju oboljelo 31.990 osoba, a umrle su 793 na milijun stanovnika", objasnio je Kaić.

Matematika preživljavanja uz cjepivo

Epidemiolog je izračunao i kako se kod cijepljenih osoba može spriječiti zaraza, pa i smrt.

"S obzirom na to da je do sada cijepljeno oko milijun ljudi s dvije doze, ovdje donosimo izračun broja spriječenih i nespriječenih bolesti i smrti kod cijepljenih u epidemiološkoj situaciji kakva je bila u Hrvatskoj zadnjih pet mjeseci. S obzirom na to da se koriste različita cjepiva različite učinkovitosti, uzmimo radi pojednostavljenja prosječnu procjenu učinkovitosti od oko 85 posto u sprječavanju bolesti, a oko 98 posto učinkovitosti u sprječavanju smrti od covida-19.

Cijepljenjem milijun ljudi s dvije doze u epidemiološkoj situaciji kakvu smo imali zadnjih pet mjeseci spriječe se 27.192 slučaja bolesti i 777 smrti, a istovremeno, uz tako veliki broj spriječenih bolesti i smrti, očekuje se da među cijepljenima oboli 4798 cijepljenih osoba i šesnaest osoba umre od bolesti covid-19. Dakle, nakon cijepljenja milijun ljudi s dvije doze, uz učestalost bolesti kakvu smo imali zadnjih pet mjeseci, očekivano je da od covida-19 umre 16 cijepljenih osoba, a istovremeno se cijepljenjem spriječi 777 smrti od covida-19", zaključuje Kaić.