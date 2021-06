Žestoka rasprava o rezultatima lokalnih izbora i novim trendovima u politici odvijala se u emisiji "Otvoreno" HRT-a gdje su sudjelovali Branko Bačić (HDZ), Sandra Benčić (Možemo!), Igor Peternel (Domovinski pokret), Zlatko Komadina (SDP) i Tulio Demetlika (IDS).

Benčić je rekla da nakon primopredaje vlasti u gradu odmah startaju s financijskom revizijom poslovanja u Gradu i Holdingu, analizom štetnih ugovora, rekonstrukcijom Gradske uprave i smanjenjem broja ureda te uspostavljanja sustava pomoći građanima oko obnove nakon potresa.



"Prvo ćemo osigurati mobilne timove i Gradski ured za obnovu koji će izravno građanima pomagati i raditi na dokumentaciji koji moraju dati Fondu za obnovu kako bi se taj proces ubrzao. Isto tako krenut ćemo s financiranjem projektne dokumentacije jer je ona mnogima velika zapreka za dobivanje pomoći iz Fonda za obnovu. Jednako tako važno je korištenje Fonda solidarnosti, ta sredstva EU-a se još uvijek ne distribuiraju. Na nama je veliki zadatak da što prije pripremimo projektnu dokumentaciju za obnovu škola i vrtića, te druge infrastrukture na području grada kako bi bili sigurni da će se ti poslovi ugovoriti do roka, a on je lipanj 2022.", rekla je Benčić.

'Kolosalna' pobjeda HDZ-a?

Bačić smatra da je premijer Andrej Plenković dao pravilnu ocjenu lokalnih izbora kada je izjavio da je HDZ ostvario kolosalnu pobjedu. "Mi možemo o dojmu, jesmo li mogli više ili manje, ali rezultati izbora prema kojima smo osvojili 75 posto županija, 15 od 20 županija, i 45 posto svih gradova tj. 55 gradova, jedino je moguće kroz prizmu matematike ocijeniti je li i u kolikoj mjeri apsolutna pobjeda HDZ-a na ovim izborima. Ja tvrdim da jest", rekao je Bačić.

Dodao je da je HDZ osvojio svaki drugi velik grad u Hrvatskoj i istaknuo da ti podaci dovoljno za sebe govore. "Ja njih promatram kroz prizmu kvalitetnih programa i naših kandidata, ali s druge strane ove izbore doživljavam kao potvrdu rada Vlade", rekao je.

Komadina, novoizabrani Primorsko-goranski župan (SDP), nije se složio s Bačićevom ocjenom, rekavši da HDZ nema zašto biti zadovoljan jer je osvojio samo jedan od četiri velika grada.

"Ne vidim ja tu neku kolosalnu pobjedu. A ovo da stižu novi ljudi, po meni je to rezultat direktnih izbora. Biraju se ljudi, a ne stranke. Ništa se tu spektakularno ne događa nego se rakurs građana prema izborima promijenio. Kod nas je država uložila oko tri milijarde kuna u velike strateške projekte i onda su u kampanji govorili što bi birali mene ili Filipovića kad su oni uložilinovce. Što bi država trebala nego ulagati novce? To su novci EU-a. Ne kupuje se naklonost birača davanjem novaca", ustvrdio je.

Veliko iznenađenje u Istri

Peternel iz Domovinskog pokreta rekao je da su vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima na lokalnim izborima. "Gospodin Škoro praktički je premašio broj glasova koji je dobio na predsjedničkim izborima. Pozicionirali smo se kao jedina opcija koja je antipod platformi Možemo u Zagrebu, osvojili smo Vukovar, koji je važan za HDZ, Slatinu, Županju, za par glasova nam je pobjegao Zaprešić, važan smo čimbenik u formiranju vlasti u Splitsko-dalnatinskoj županiji. Imamo skoro 500 vijećnika na nivou RH", rekao je.

Tulio Demetlika, novoizabrani zamjenik Istarskog župana, IDS, rekao je da se u Istri dogodilo veliko iznenađenje, no kako kaže, IDS je još uvijek najsnažnija stranka u Istarskoj županiji.

"Činjenica je da se promjene dešavaju ne samo u Istri, već i u cijeloj Hrvatskoj, ali i u cijeloj EU. Pušu neki novi vjetrovi i sigurno je da IDS, kao najsnažnija istarska stranka, postavila je ljestivicu visoko i logično je da naši građani od nas očekuju puno", rekao je Demetlika.

Zahtjev za prebrojavanjem nevažećih listića

Komadina je komentirao SDP-ov zahtjev za prebrojavanjem nevažećih listića u Istri, rekavši da je broj nevažećih listića je velik. "Kad gledamo IDS je relativno gubitnik izbora kad se gleda što je imao. HDZ je isto izgubio. SDP je napravio dobar rezultat, nije ni izgubio ni dobio. Uspoređujete se s onime što imate i što ste imali. HDZ je imao 13-14 županija, tako da kad gledate kartu Hrvatske mislite da je to snaga HDZ-a ali se počinje rastakati", rekao je Komadina.

Bačić je rekao da se još uvijek svi pitaju nakon izbora tko je pobjednik. "Kolega Komadina je rekao da smo izgubili Split. Točno je, nismo pobjedili ali smo pobijedili u Osijeku. Na Korčuli nisam zadovoljan rezultatima. Moja lista je apsolutni pobjednik u županiji i odgovaram za županijski odbor gdje smo osvojili 70 posto svih jedinica lokalne samouprave. Uspjeh je nakon 20 godina pobjediti u Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ne možete uspoređivati Zagreb s jednom općinom. Zaboravili ste da postoje županije koja su velika biračka tijela i tamo smo pobijedili", rekao je Komadina Bačiću.

'Znam da si dečki vole mjeriti'

Benčić je izjavila da je rasprava bespredmetna. "Mislim, znam da si dečki vole mjeriti tko je dobio više, ali pitanje je što su građani dobili ovim izborima. Građani su dobili puno jer su dobili nadu i dobili su mogućnost da je promjena moguća. O tome trebamo razgovarati", rekla je Benčić koja smatra da su izbori pokazali da se koruptivni model može srušiti.

Istanula je i da je kandidatkinja u Pazinu imala manju prednost za prolazak u drugi krug, ali kada su građani vidjeli da je moguća promjena tada su izašli na birališta u većem broju i birali promjenu.

"Dovoljno je da su nastale pukotine u Zagrebu, Istri, Splitu, koje će se početi širiti i koje će stvoriti mogućnost da na idućim parlamentarnim izborima će se ljudi organizirati i vjerovati da je promjena moguća. Ako kandidati koji su dobili veliko povjerenje poput nas u Zagrebu odrade svoj posao, građani će vidjeti da je bolji život u Hrvatskoj moguć", kazala je.

Zašto je premijer 'nervozan'?

"Govorite o promjenama koje su rezultat ovih izbora, u petoj godini Vlade HDZ-a događaju se lokalni izbori na kojima HDZ ostvaruje sjajan rezultat i sad bi mi trebali biti u defenzivi i govoriti da su građani nezadovoljni", kazao je Bačić.

Benčić je pitala Bačića zašto je premijer nervozan, na što je Bačić odgovorio da je premijer govorio o nejednakom tretmanu u medijima. "Na to se osvrnuo. Time je htio reći da usprkos takvom stavu je HDZ uvjerljivo pobijedila", dodao je Bačić. Benčić je odgovorila da svaki Dnevnik počinje HDZ-om.

Peternel je rekao kako je činjenica da građani žele promjene. "Činjenica da Bačić može interpretirati rezultate HDZ-a kao uspješne, to ne sporim, ali ga trebaju zabrinjavati rezultati u Zagrebu i Splitu. Ono s čim se slažem, a to je da tretman pogotovo platforme Možemo! u Zagrebu je bio skandalozan. Nije se radilo o poštenoj utakmici, vi ste godinu dana imali nadmetanje, pogotovo je to kulminiralo na komercijalnim televizijama gdje su se urednici natjecali s neovisnim analitičarima koji su povezani s Možemo! tko će više braniti i kvalificirati prvake iz Možemo! i to je došlo do oblika perverzije, a kulminiralo je tri zadnja dana izbora, pogotovo RTL-ovim Lalićem. Guralo ih se zadnjih 6 mjeseci i otvarao im se prostor", smatra Peternel.

'Jedna od najprljavijih kampanja'

Benčić je rekla da su doživjeli jednu od najprljavijih kampanja u RH. Vidjeli smo ono što smo imali prilike vidjeti kod Trumpa i Vučića, da se preko raznih agencija otvaraju razni portali, predstavljaju se lažno anketari, a tu su da blate druge kandidate osim jednog, to je Škare-Ožbolt utužila. Na dan izborne šutnje su se slale poruke u naše ime s tri broja telefona.

HAKOM je utvrdio da ih je zakupila agencija koja je radila za vas. Iznosile su se laži o nama na portalima koje vodi agencija notorne braće Macan koji su naplatnoj listi vaše stranke. Tražit ćemo pravosudni epilog. Mi smo po prvi puta imali takvu kampanju lažima gdje ste tražili da istina postane laž i laž istina. Što građani misle o tome, jučer su vam rekli. Zazivali ste referendum i dobili ste ga", kazala je Benčić.

"Čuli smo brojne optužbe, a sve to skupa što je Benčić nabrojala je 0,01 posto od čega smo se ogradili. Iznijeli smo brojeve na koje se nitko nije referirao, problematizirali smo transparentnost trošenja javnog novca. Nikada jedne lipe unutar HHO-a nisam primio. Mene nitko nije plaćao. Morate razgovarati s gospodinom Čičkom. Dao sam svoju riječ da nikada ni jednu lipu unutar odbora nisam primio, niste dokazali suprotno jer znate da to nije istina", rekao je Peternel.