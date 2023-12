KRAJ BARBARIĆEVE 'VLADAVINE' / Bivšem šefu HEP-a zamrzavaju članstvo u HDZ-u: Odzvonilo i njegovom utjecaju u najvećoj državnoj tvrtki

Nadzorni odbor HEP-a treba se sastati sutra kada će, kako to proizlazi iz do sada objavljenih informacija, očito prihvatiti Barbarićevu ostavku i ponuditi mu drugo radno mjesto u sustavu HEP-a sukladno njegovim kvalifikacijama. Prema informacijama Jutarnjeg lista , to bi formalno trebalo biti mjesto stručnog suradnika, odnosno savjetnika u Upravi HEP-a.