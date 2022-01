Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica GLAS-a, komentirala je danas za N1 presicu premijera Andreja Plenkovića na kojoj je govorio o uvođenju eura, rekavši da je potpuno sigurna da premijer konferenciju nije trebao posvetiti euru, nego činjenici da imamo rezultate i da imamo točnu brojku od 3,8 milijuna stanovnika.

"On se na ovoj pressici ponaša kao kroničar vremena pa je napravio analizu, postoji činjenica tog jednog prirodnog pada, da imamo više umrlih nego rođenih, ali postoji i činjenica da ljudi odlaze, ne zato što imaju tu mogućnost, nego zato što ne žele živjeti u ovoj zemlji, a premijer se ponaša kao da to s njim nema veze, kao da su za to krivi svi drugi, samo ne on. Dobro zasukati rukave, dobro vidjeti što dalje i odustati od onih smiješnih 200.000 kuna koje se nude za povratak, pa nemojte da nam se ljudi koji su otišli smiju”, kaže.

'Nikada neće priznati da je pogriješio'

Mrak Taritaš je istaknula da znamo tko je unazad 30 godina koliko tko bio na vlasti te da bi svatko trebao snosi svoj dio krivice.

"Da se Plenković htio s time suočiti kao premijer, onda bi se suočio prije 4 godine. Strategija razvoja Hrvatske bila je prilika da sve najpametnije moguće glave sjednu za stol, on to nije napravio i nikad neće. On nikad neće priznati da je pogriješio. Nikad neće priznati da mu je puno važnija ta njegova sujeta i bahatost, on je trećinu vremena posvetio tome zašto njegov intervju nije bio objavljen u svim drugim medijima. Dakle, na početku, kad je bio mandat bivše vlade, trebao je reći da je jedan od najvećih izazova, s kojima se Hrvatska treba suočiti, što ćemo učiniti i kakvo ćemo gospodarstvo napraviti”, rekla je.

Naglasila je da ne mogu svi biti krivi."Plenkoviću je uvijek kriv netko drugi. Odgovor na ključno pitanje kakva Hrvatska treba biti, ne više 2030. ona je na vratima, nego 2050. gospodin Plenković i njegova vlada neće dati, prema tome mislim da je vrijeme da se zahvale, svoju dionicu baš nisu uspješno izvršili, ali vidjet ćemo što će biti”, izjavila je Mrak Taritaš.

“Premijer ne može ignorirati činjenicu i procese koji idu, ne može se ponašati kao kroničar tih procesa, nego moraju biti jasni potezi i za to ne treba slušati samo one koji će mu reći ‘da, dragi, ti si najpametniji’, nego i one koji misle drugačije. I druge zemlje su prošle to, ako ne znate – prepišite!”, dodala je.

Odgovornost ministra Horvata

Govoreći o potresu, Mrak Taritaš je rekla da bi za nepostojeću obnosu morao odgovarati ministar Darko Horvat.

"Ja mislim da bi bilo najbolje da premijer telefonira ministru Horvatu, da ga pozove na razgovor i da mu se zahvali na onome što nije napravio... Neka dođe premijer Plenković i kaže da brani ministra Horvata, da je on odličan, da je odlično odradio svoj posao i neka tako zapravo direknto pljusne u lice one koji su mu zviždali i gađali ga grudom na Baniji”, rekla je.