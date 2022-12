Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je za N1 nedolazak državnog vrha na Baniju, koju je točno prije dvije godine razrušio strašan potres.

Puhovski kaže da se njemu to čini kao odlična vijest. "Prvo zato što izgleda da naš državni vrh ipak ima sposobnost za stid. Naprosto mora im biti neugodno doći tamo kad ništa nisu učinili, odnosno aparat koji vode, država nije učinila ništa. S druge strane onaj koji nema nikakve odgovornosti, Zoran Milanović, bi mogao ići tamo samo da potpiruje, čime se inače bavi, a iz nekog razloga danas je odlučio da mu se ni to neda. Ne radi ništa drugo, pa ne radi ni to valjda zbog blagdana. Izgleda kako je jedan smrtni grijeh, zlobu, zamijenio drugim, lijenošću. Zbog toga mi se čini da je to dobra vijest, sve ostalo bi bilo puno gore", kazao je.

Obnova je pokazala nesposobnost Vlade

Rekao je kako obnove nije bilo jer Hrvatska nema birokraciju. "Obnova je pokazala nesposobnost Vlade i državnog aparata da funkcionira u okolnostima koje nisu unaprijed pripremljene. Oni su naučili funkcionirati u okolnostima koji su osigurani iz Bruxellessa iz parlamentarne većine i donositi političke odluke, ali preslika tih odluka na tehničko funkcioniranje, za to očito nemaju sposobnosti. Jedan od najvećih problema Hrvatske je taj što nema birokraciju. Mi imamo veliku administraciju i poluškolovane činovnike, nepotizam, ali nemamo obrazovani, birokratski sloj koji je sposoban, bez politike, upravljati državnim i lokalnim poslovima u skladu sa zakonskim propisima", rekao je Puhovski za N1.

"Na primjeru Zagreba vidimo koliko je obnova potpuno neplanski i neracionalno rađena, a grubo rečeno na Baniji ima premalo ljudi da bi to bilo politički relevantno", smatra analitičar.

Istaknuo je kako je posebno zabrinjavajuće je ponašanje petrinjske gradonačelnice Magdalene Komes koja sad građanima govori da sami krenu obnavaljati svoje kuće.

"Stalno je spominjala da se puno toga radi jer je iz vladajućeg HDZ-a, a sad, nakon dvije godine poziva građane da krenu putem samoobnove. Jadna Petrinja osim potresa imala je i dva potpuno nesposobna gradonačelnika jednog za drugim i to je uistinu katastrofa", rekao je Žarko Puhovski.