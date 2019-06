AMSTERDAMSKA KOALICIJA ZADOVOLJNA REZULTATIMA NA IZBORIMA: Stranke odlučile nastaviti suradnju

Na pitanje hoće li Amsterdamska koalicija, ukoliko se kandidira, podržati Zorana Milanovića kao kandidata na predsjedničkim izborima Mrak Taritaš je naglasila da on najprije mora istaknuti svoju kandidaturu

Čelnici stranaka Amsterdamske koalicije izjavili su u četvrtak nakon sastanka u Buzetu na kojem su analizirali rezultate izbora za Europski parlament, kako su zadovoljni rezultatima jer je ostvaren postavljeni cilj koalicije, a to je jedan mandat u Europskom parlamentu, te su najavili da se suradnja stranaka nastavlja.

“Više nego ikad prije, Hrvatskoj je potrebna jaka alternativa koja će preuzeti odgovornost za zemlju i stati na kraj rastućem populizmu i jačanju radikalne desnice. Dogovoreno je da se krene u izradu programa za sljedeće parlamentarne izbore. Naš program pokazat će progresivno lice Hrvatske, lice normalne zemlje”, poručili su čelnici stranaka Amsterdamske koalicije u zajedničkoj izjavi.

Donesen je i zaključak da će Amsterdamska koalicija na predsjedničkim izborima imati svog kandidata ili će podržati kandidata lijevo liberalnog centra.

Zadovoljni rezultatima na izborima

Na sastanku u Buzetu sudjelovali su potpredsjednik IDS-a i izabrani zastupnik u Europskom parlamenta Valter Flego, predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, predsjednik HSS-a Krešo Beljak, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja, potpredsjednik PGS-a Damir Pilepić, predsjednik Laburista David Bregovac, predsjednik Demokrata Mirando Mrsić i predsjednik IDS-a Boris Miletić.

“Izuzetno smo zadovoljni rezultatom koje je Amsterdamska koalicija ostvarila na europskim izborima. Dogovor je da Amsterdamska koalicija ide dalje te da ćemo na predsjedničkim izborima imati ili svog kandidata ili ćemo pak poduprijeti kandidata lijevo liberalnog centra. Što se, pak, tiče parlamentarnih izbora radit ćemo na programu iza kojeg ćemo svi stati jer i dalje želimo biti lice napredne Hrvatske, želimo imati jednu normalnu zemlju u kojoj se normalno živi”, izjavila je za Hinu predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Na upit kako ipak kod pojedinih čelnika stranaka ove koalicije vlada nezadovoljstvo rezultatom, Mrak Taritaš je istaknula da kada se kreće u jedna projekt, moraju se znati i ciljevi.

Ostvarili cilj koji su si zadali

“Naš je cilj bio jedan mandat u Europskom parlamentu i taj smo mandat ostvarili, što nije jednostavno. Dakle, mi smo ostvarili nekoliko stvari – kao prvo uspjeli smo pokazati da se u Hrvatskoj može napraviti jedna koalicija i da ona može postaviti cilj i ostvariti taj rezultat. Naša ideja kada smo zajedno krenuli, da ukoliko koalicija ostvari jedan mandat da će to onda biti pokazatelj dobro odrađenog posla. No, naravno uvijek treba tražiti više”, dodala je.

Na pitanje o statusu Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) u Amsterdamskoj koaliciji nakon što je predsjednik te stranke najavio mogućnost izlaska, Mrak Taritaš je rekla kako je Silvano Hrelja bio na sastanku u Buzetu te kako je njegov doprinos europskim izborima izuzetno velik.

“Hrelja je izjavio da u ime HSU-a želi nastaviti suradnju na predsjedničkim izborima, ukoliko mu bude prihvatljiv kandidat kojeg ćemo mi podržati. No, svaka od naših stranaka ima autonomiju jer stvaranjem Amsterdamske koalicije to nije prestalo. Glede parlamentarnih izbora on će ići svojim putem izvan Amsterdamske koalicije”, izjavila je Mrak Taritaš. Dodala je kako Hrelja ima mogućnost i na predsjedničkim izborima odlučiti se za drugog kandidata.

Stranke i dalje imaju autonomiju

“Ponavljam, Amsterdamska koalicija ne znači da su naše stranke prestale postojati. One naravno i dalje postoje i svatko ima svoju autonomiju i svako ima pravo odabrati svoj put”, rekla je.

Na pitanje hoće li Amsterdamska koalicija, ukoliko se kandidira, podržati Zorana Milanovića kao kandidata na predsjedničkim izborima Mrak Taritaš je naglasila da on najprije mora istaknuti svoju kandidaturu.

“Kada to učini mora doći i pokucati na vrata Amsterdamske koalicije te reći da želim da ga naša koalicija podrži i da želi biti naš kandidat. Nakon tog mi ćemo o tome raspravljati i razmotriti taj prijedlog”, zaključila je predsjednica GLAS-a.