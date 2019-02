AMSTERDAMSKA DALA ULTIMATUM SDP-u: ‘Ako želite suradnju, kandidirajte Milanovića za predsjednika države’

Stav je i u SDP-u i u Amsterdamskoj koaliciji kako bivši predsjednik Vlade nije još odlučio što će učiniti i da sigurno ni neće prije kraja europskih izbora

Anonimni izvori iz Amsterdamske koalicije tvrde za Jutarnji list kako bi koalicija voljela da oni i SDP imaju zajedničkog kandidata, i to po mogućnosti bivšeg predsjednika Vlade i SDP-a Zorana Milanovića. Međutim, ako SDP do poslije europskih izbora, koji se održavaju u svibnju, ne odluči tko će ih predstavljati na predsjedničkim izborima, Amsterdamska koalicija imat će svojeg kandidata.

Rok imaju do lipnja

“Kada bi SDP rekao da će podržati Milanovića, kod nas dvojbe ne bi bilo. Milanović bi bio prihvatljiv svim strankama Amsterdamske koalicije, i to znamo sigurno, ali ako bi to bio netko drugi, vidjeli bismo vidjeti odgovara li i nama taj kandidat. A Josipovića ne bismo sigurno prihvatili”, izjavio je sugovornik iz Amsterdamske koalicije.

Amsterdamska koalicija smatra kako Milanović jedini može pobijediti trenutačnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović te izvori iz Koalicije upozoravaju da je sve na SDP-u. Isto tako, oni nemaju namjeru dugo čekati, već će dati priliku SDP-u do lipnja da odluči.

Nećemo čekati do zadnjeg trena

“Bili bismo najsretniji kada bi taj kandidat, koga ćemo mi podržati, u isto vrijeme bio kandidat SDP-a. Ali nećemo čekati do zadnjeg trena i sigurno ćemo do europskih izbora izaći sa svojim kandidatom, a na SDP-u je onda da vidi kojim će putem”, smatra izvor Jutarnjeg iz Amsterdamske koalicije.

Ako neće biti Milanović kandidat, onda bi Amsterdamska koalicija mogla kao svog kandidata imati ili predsjednicu GLAS-a Anku Mrak-Taritaš ili predsjednika HSS-a Krešu Beljaka. Stav je i u SDP-u i u Amsterdamskoj koaliciji kako bivši predsjednik Vlade nije još odlučio što će i da sigurno ni neće prije kraja europskih izbora.

Izvori bliski bivšem premijeru kažu: “Zoran je bio u politici deset godina, izašao je iz nje, a sada pozorno promatra što se događa”.

Cilj je da se HDZ makne s vlasti

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš smatra da prvo Milanović mora odlučiti, a kada odluči, tek onda će sjesti i o tome razgovarati.

“Predložit ću nakon europskih izbora sastanak da vidimo možemo li mi koji se nalazimo od centra nalijevo imati zajedničkog kandidata i kako surađivati do parlamentarnih izbora, odnosno kako nastupiti, u široj koaliciji ili u dva-tri bloka, jer cilj nam treba biti da se HDZ makne s vlasti, a to je jedini način da pomognemo državi. Ako procijenimo da to ne ide u dobrom smjeru, imat ćemo svog kandidata za predsjedničke izbore, iako mislim da to mrvljenje ne bi bilo dobro”, objasnila je Mrak-Taritaš.

Treći sugovornik iz Amsterdamske izjavio je za Jutarnji list da je raspoloženje takvo da bi podržali Milanovića. U slučaju da SDP ne bude imao svojeg kandidata, postoji mala mogućnost da Amsterdamska kolicija istakne Milanovića, ako on to bude htio, ili ga podrži ako odluči ići kao nezavisni kandidat.

Protivnici ideje

“Moja je procjena da se Milanović neće kandidirati, a ako i bude, izgubit će. Mislim da bi novo lice bilo najbolje rješenje”, smatra čelnik HSU-a Silvano Hrelja.

Jedan od sugovornika iz SDP-a smatra kako će Milanović ako se odluči za kandidaturu imati više problema u SDP-u i to zbog Zlatka Komadine koji ga ne bi htio vidjeti na tom mjestu.

“Ako SDP istakne nekog svog kandidata, a Milanović bude nezavisan, to će značiti konačnu propast stranke jer će većina vidljivijih članova stranke podržati njega, a ne službenog SDP-ova kandidata. Treba vidjeti i što će Dalija Orešković“, izjavio je anonimni sugovornik.