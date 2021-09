Kompanija Amazon i službeno je počela s otvaranjem ureda u Zagrebu, a za početak traže 15 zaposlenika. Jutarnji piše kako bi u konačnici broj zaposlenika mogao biti i 50.

Radi se o najpoznatijem web shopu na svijetu, no u IT industriji Amazon je posebno značajan po cloud uslugama. Svi digitalni servisi, od Netflica do Gmaila i e-Građana, nalaze se na cloudu. Ti se serveri nalaze u podatkovnim centrima kojima se pristupa putem interneta, a Amazon je prva kompanija koja je ponudila te usluge tvrtkama poput Netflixa.

Amazon jača poslovanje u Hrvatskoj

Preko svoje tvrtke kćeri A200 Row Inc, Amazon je prije dvije godine u Hrvatskoj otvorio tvrtku Amazon Data Services Zagreb d.o.o. Lani je ista tvrtka bez ijednog zaposlenika napravila 1.75 milijuna kuna prometa, a godinu zaključila s 117.708 kuna dobiti. Istovremeno, Amazon je proširio poslovanje u Hrvatsko kroz internetsku trgovinu. Lokalne i regionalne distribucije paketa rješava Hrvatska pošta. No, sada je Amazon odlučio još malo pojačati biznis u Hrvatskoj pa se tako šire i na cloud poslovanje.

Zagreb je putem servera za "caching" izravno povezao na svoju cloud infrastrukturu, piše Jutarnji. Tada je navedeo kako klijentima poput Netflica može ponuditi 14 posto brži prijenos podataka do kranjeg korisnika. Sada se u Zagrebu razvija tim koji će raditi na dizajnu i realizaciji velikih cloud projekata.

Kakve stručnjake traže?

No, Amazon je traži niti programere niti stručnjake za e-trgovinu, već stručnjake za projektiranje i održavanje cloud infrastrukture. Tako su u potrazi za električarima, tehničarima i ostalim stručnjacima za infrastrukturu. No, uvjeti su diploma s fakutleta te sedam godina iskustva.

U Amazonu nisu htjeli komentirati najave u Hrvatskoj. No, izvori u branši kažu da je u Hrvatskoj mnogo tvrtki najavilo ili već izgradilo podatkovne centre po svjetskim standardima.

Član uprave Algebre, Hrvoje Balen, oduševljen je što Amazon u Hrvatskoj traži imformatičke stručnjake koji nisu nužno programeri.

"To je dobra poruka za širi IT ekosustav u Hrvatskoj, ali i za druge strane ulagače jer nije mala stvar što je Amazon priliku pronašao upravo ovdje", kazao je Balen za Jutarnji.

Vlada potpisuje memorandum s Amazonom

Andrej Plenković je u Sofiji u srpnju održao sastanak s vodstvom tvrtke te je najavljeno potpisivanje meomranduma. Dogovoreno je tad da će AWS otvoriti prvi regionalni centar krajem rujna u Zagrebu, a dalje će se širiti u regiju koja će biti pokrivena iz Hrvatske.

Izvori iz Vlade za Jutarnji kažu kako je Amazonu Hrvatska zanimljiva jer smo u EU-u u NATO-u, a uskoro i u Schengenu. Tvrde da su i neki Hrvati koji rade vani najavili povratak u Hrvatsku gdje će raditi za Amazon.