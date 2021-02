ALEMKA MARKOTIĆ OBJASNILA ŠTO MISLI POD BIOTERORIZMOM: ‘Ta riječ se povremeno meni izvuče iz usta, ali…’

‘Kada ste svjesni da vaše ponašanje može drugome naštetiti, bilo da mu prenesete covid, HIV, ospice, gripu, a vi i dalje ne vodite brigu o epidemiološkim mjerama, onda to možete zvati od bioterorizma do neodgovornog ponašanja’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, objasnila je što misli kada kaže da je netko “bioterorist” u kontekstu pandemije koronavirusa.

“Ta riječ se povremeno meni izvuče iz usta kad se treba upotrijebiti u određene situacije. Možda je neodgovorno ponašanje, kada ste svjesni da vaše ponašanje može drugome naštetiti, bilo da mu prenesete covid, HIV, ospice, gripu, a vi i dalje ne vodite brigu o epidemiološkim mjerama, onda to možete zvati od bioterorizma do neodgovornog ponašanja ili kršenja zakona. Sve će doći na isto, a to je da netko zbog sebičnosti i uskog interesa ignorira sve to i može uzrokovati bolest.

Ako ste svjesni rizika, nakratko vas može i na otvorenom biti više. Treba upotrijebiti glavu, mozak, zdrav razum, a ne uspoređivati kojekakve situacije i onda se uhvatiti za to. Nije isto ako 100 ljudi stoji vani s maskama ili u disku jedan kraj drugoga. Svi smo partneri u ovoj priči. Ako zajedno pokušamo naći rješenja i izdržati još malo dok se ne procijepimo, onda ćemo uspjeti kao nacija”, rekla je Markotić.

Podsjetimo, Markotić se osvrnula jučer u razgovoru za RTL na masovno kršenje epidemioloških mjera kojima smo mogli svjedočiti posljednjih dana, govoreći da svako neodgovorno ponašanje koje može pridonijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja u sebi ima elemente bioterorizma. “Koliko god ta riječ možda grubo zvuči i nikog nije trebala obilježiti na jedan ružan način”, rekla je.

MARKOTIĆ O KRŠENJIMA MJERA: ‘Svako takvo ponašanje ima elemente bioterorizma, koliko god to ružno zvuči’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.