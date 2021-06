Delta soj sve se brže širi svijetom, a ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić upozorava kako možemo očekivati četvrti val koronavirusas na jesen.

"Delta-soj se širi puno brže od alfa-soja. Za očekivati je da bi on za mjesec dva dana mogao preuzeti vodstvo u Europi i da će se širiti među necijepljenjima i rizičnom populacijom što će rezultirati velikim brojem hospitaliziranih i umrlih ako ljudi ne krenu ozbiljnije u cijepljenje", rekla je Markotić u Dnevniku HTV-a.

Ljetni mjeseci kao predah

Veliki problem je i s turističkom sezonom.

"Vidjeli ste prošle godine da je trebalo otprilike dva mjeseca da se alfa-soj raširi. Oko 15. kolovoza smo morali završiti sa sezonom, ovaj soj bi to mogao i brže napraviti. Prošle godine smo imali mlađe koji su imali blaži oblik bolesti. Sve se to doživljavalo kao blaga bolest", rekla je.

Markotić je rekla kako su ljetni mjeseci jedna vrsta predaha, ali je isto tako podsjetila da nam je nekad 70 novooboljelih i troje umrlih u jednom danu predstavljalo veliku brojku.

Nagrađivanje cijepljenih?

"To su tri nečija života koja su se ugasila. Ni mi niti ostatak Europe ne možemo biti potpuno zadovoljni s postotkom cijepljenja. On se približava 50 posto, ali to je daleko od zaštitne razine od 80 posto pa i više cijepljenih", rekla je.

Kazala je kako na državnoj razini nema planova za nagrađivanje cijepljenih.

"Ako pojedine županije imaju mogućnosti i žele potaknuti ljude, to je u redu. Hrvatska je među rijetkima u svijetu gdje je cjepivo dostupno, ima ga dovoljno, i gdje se možete u bilo kojem trenutku cijepiti kadgod i gdjegod hoćete. To je već jedan veliki poklon za razliku od trećih zemalja koje vape za cjepivom. To cjepivo je za sve nas besplatno, a ono nije tako jeftino. To je isto još jedan poklon", rekla je Markotić.

Imunitet bi mogao biti trajan

Markotić je rekla kako je za sada teško reći možemo li se nadati doživotnom imunitetu nakon cijepljenja.

"Jedan jako dobar rad je objavljen u časopisu Nature gdje je se pokazalo da dva, tri mjeseca iza cijepljenja imamo snažan razvoj tzv. B stanica koje pamte, koje imaju mogućnost brzo odgovoriti nakon ponovnog susreta s virusom, ne samo protiv koronavirusa nego i dijelom ostalih sezonskih koronavirusa.

Čini se da bi taj imunitet mogao biti dosta trajan, ali trebat će još dosta istraživanja da se to potvrdi. Sva istraživanja pokazuju koliko su cjepiva dobra i uspješna i da nam je to jedina šansa za povratak u normalan život", poručila je.