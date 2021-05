Ivan Zidarević, aktivist za ljudska prava, rekao je gostujući na N1 kako u Zavodu za transfuziju krvi nije mogao darivati krv jer je otvoreno rekao da je homoseksualac. Svoje neugodno iskustvo je podijelio s javnosti pa kazao da je 2015. kao stranac otišao darovati krv u Petrovu. Veli da je tada bio vraćen jer "pravilnik ne poznaje strance".

"Prošle godine sam dobio domovnicu i htio sam dati krv. Znam da pravilnik diskriminira gay muškarce. Međutim, jedan gej političar je objavio da je darivao krv i ja sam Zavod obavijestio da ću doći dati krv. Oni su mi odgovorili da ću biti odbijen. Ja sam želio prakticirati to demokratsko pravo i bio sam odbijen jer sam iskreno rekao da sam homoseksualac", ispričao je Zidarević za N1.

'Nikada u Hrvatskoj neću moći darivati krv'

Zidarević je pojasnio da u pravilniku ne piše riječ "homoseksualac" nego "muškarac koji je imao seks s drugim muškarcima" i da je takvim osobama trajno zabranjeno davanje krvi. Odgovarajući na pitanje što je sa ženama koje imaju spolne odnose s drugim ženama, aktivist kaže da one nemaju takvih problema i mogu darivati krv.

Ivan Zidarević

"Ja sam u obiteljskoj zajednici sa svojim partnerom, a država intervenira na način da moj obiteljsku zajednicu smatra nemonogamnom u odnosu na heteroseksualnu. Ja u Hrvatskoj nikad neću moći darivati krv jer sam možda imao seks s drugim muškarcima. Jedna jako fina gospođa mi je rekla da nažalost nikad neću moći darivati krv. Da nisam rekao što sam, ne bi me nitko ni pitao. Moja krvna grupa spada u deficitarne u tom trenutku, međutim ja sam odbijen. Odbijen sam jer oni pretpostavljaju da sam imao seks s nekim muškarcem", navodi aktivist.

'Krivi su i homoseksualci koji daruju krv i šute'

Upitan postoji li takvo rješenje još u nekoj zemlji EU-a, a ne samo u Hrvatskoj, Zidarević odgovara da takvu zabranu imaju još Rumunjska, Litva, Slovenija i Grčka.

"Ostale zemlje su to ukinule. Nema logike da se trajno odbijaju muškarci koji su imali seks s muškarcima. Sva krv koja se da tamo se testira. Ja sam a priori odbijen jer tamo piše ‘ako ste imali seks s drugim muškarcima. Već sam kontaktirao ured pravobraniteljice. Tužnije od ovog pravilnika je to da sam ja morao biti naturaliziran, i da ja, Srbin, srbočetnik, kako me zovi ovi što me napadaju s desna, dolazim da se bavim ljudskim pravima. Krivi su i homoseksualci koji šute i darivaju krv. Zašto prešućuju nešto što im pripada?

Darivanje krvi

Obratit ću se pravobraniteljici koja već godina šalje dopise da se liberalizira ta praksa. Ovo je izuzetan atak na moju obiteljsku zajednicu. Da se ta krv ne testira ja prvi ne bih izložio riziku nikoga. Samo zato što sam bio iskren sam odbijen, da sam šutio, ja bih darivao krv", rekao je Zidarević za N1.