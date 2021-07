S dolaskom na vlast novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zagreb je ušao u novu eru. Njegov svaki korak prati se gotovo "pod povećalom", a svaki potez izazove veliku medijsku pozornost.

Dakako, ovih dana su u prvom planu velika uhićenja. USKOK je ušao u Grad Zagreb i stara mreža se polako razgrađuje. No, mi smo se pozabavili analizom prvih političkih poteza novog zagrebačkog gradonačelnika.

Prva stvar s kojom se Tomašević mora uhvatiti u koštac su devastirane gradske financije te gradski proračun. Da bi se popravilo što se popraviti da, uštede će biti potrebne na svakom koraku, a novi je gradonačelnik s njima već krenuo. Tako je, na primjer, do daljnjeg obustavio sve javne nabave koje nisu nužne, a nedavno je poništio natječaj za nabavu skupih automobila. Ono što se očekuje je i nova sistematizacija gradske uprave, ali i konačno rješavanje Bandićevih kadrova na visokim pozicijama.

Je li se Tomašević dobro snašao u ulozi gradonačelnika metropole? Politički analitičar Tomislav Stipić za Net.hr je prokomentirao poteze zagrebačkog gradonačelnika.

"Po svemu onome što je najavljivao u svojoj kampanji, mislim da je duboko svjestan predizbornih obećanja i da je utoliko odgovoran da ih održi", kaže nam uvodno Stipić, koji smatra da je pogrešna poruka poslana imenovanjima novih ljudi u Upravi Holdinga. Tomašević je imenovao dio Uprave i Nadzornog odbora bez javnog natječaja, pravdajući to potrebom da se djeluje hitno.

"S time se trebalo možda pričekati, jer ne bi se ništa dogodilo u par tjedana. Iako, s druge strane postoji jedan valjan argument zašto je on to morao napraviti, a to je da novac na dnevnoj razini curi unedogled", kaže Stipić. Problem su u tom konkretnom slučaju bili navodno neki stari ugovori koji nisu bili obnovljeni, pa su se cijene pojedinih usluga drastično povećale. To bi mogao biti jedan od razloga zašto je Tomašević požurio s imenovanjem nove uprave.

Podsjetimo, novi saziv Skupštine razriješio je dosadašnji Nadzorni odbor i Upravu Holdinga, a ispražnjena su mjesto popunili bez javnog natječaja, ali samo djelomično, uz obećanje da će se preostale pozicije popuniti na javnom natječaju. Tako je sada imenovan predsjednik Uprave Nikola Vuković, član Uprave Ante Samodol, a predsjednica Nadzornog odbora postala je Suzana Brenko, dok su članovi NO-a Ratko Bajakić i Damir Topić.

Ima pravo određivati način komunikacije

"Jedna od dobrih stvari koje je napravio je imenovanje v.d. pročelnice za obrazovanje Tanje Dalić, nakon što je Lovrić dao ostavku. Po mojem mišljenju, izabrao je dobru osobu, to je bivša pomoćnica ministra rada, ona je radila u sustavu, poznaje ga, dolazi s mjesta savjetnice i mislim da njezin kompletni dosadašnji rad može pridonijeti boljitku, odnosno barem da se zada jedan novi smjer u odnosu na ovaj koji je bio do sada", kaže politički analitičar.

Tomašević je pomalo i strog po pitanju komunikacije zaposlenika gradske uprave u javnosti. Naime, u javnost su procurili interni mailovi s pravilima koja zaposlenici moraju poštovati. Između ostalog, malo stroži režim vrijedi i za istupe u medijskom prostoru.

"To je dobra odluka s obzirom na to da ti ljudi nisu njegovi, da ih tako nazovemo, i on ih jednostavno ne može kontrolirati, osim da im da striktnu naredbu da se pridržavaju njegova bontona", kaže nam Stipić i ističe kako budući da je on dobio povjerenje građana, ima pravo određivati način komunikacije bilo koga iz gradske administracije s medijima. "Moguće je da je time zapravo želio suzbiti neka naklapanja koja bi mogla početi od te stare Bandićeve administracije", kaže nam.

Automobili: Populizam ili velika ušteda?

Da će biti štedljiv i da će paziti na svaku kunu, pokazao je i nedavno kada je poništio javni natječaj za nabavu novih vozila, ali i uvelike smanjio vozni park, pa je od 146 vozila, Tomaševićeva administracija spala na njih 44.

Stipić kaže da ako će to pridonijeti milijunskim uštedama, onda to nije samo populizam.

"Međutim, ja bih rekao da se tu se krije jedna opasnost. Dakle, ako želiš imati najbolje ljude na pročelničkim mjestima, onda ta mjesta zaslužuju i neke povlastice, da se jave najbolji ljudi. Danas u poslovnom svijetu, recimo netko tko je rukovoditelj, pa čak i u realnom sektoru, ako nema neke benefite u smislu korištenja automobila 24 sata, vjerojatno se niti neće javiti na natječaj, i otići će na neki posao koji će mu biti lukrativniji. Tako da se tu zapravo krije jedna zamka, ja se nadam da se to Tomaševiću neće dogoditi", pojašnjava.

Što se tiče samih automobila, nije čudno što je on za svoje potrebe odabrao Opel Astru, jer je on sam osoba koja promovira zeleni promet, održiv promet, javni prijevoz, bicikle. "Naravno da se od njega očekuje da napravi iskorake i u tom segmentu. Ono što je on napravio za sebe, ostavio si je Astru, to je od njega bilo i za očekivati. Tu ne vidim populistički potez, to je jednostavno stvar njegova izbora. No, 'na kraju se punti zbrajaju'. Vidjet ćemo koliko će ta odluka imati utjecaja na ukupnu uštedu koju on planira provesti u sljedećem mandatu", kaže.

Tomislav Tomašević dolazi na presicu biciklom

Ono što Stipić ne smatra dobrim je situacija koja je nastala oko Passata koji će moći koristiti predsjednik Skupštine Joško Klisović.

"Grad je izdao priopćenje koliko će automobila ostati i onda se tu odjednom našao i Passat. To je bilo priopćenje grada, da je Passat ostao zbog toga što će ga koristiti Klisović. Vjerojatno je Tomašević to priopćenje vidio, mislim da je bilo nekorektno da se nije prije toga konzultirao sa svojim koalicijskim partnerom", pojašnjava Stipić.

"Da se konzultirao, vjerojatno bi i Klisović rekao 'Ne ne, ja neću Passata, ja ću Astru'. Ovako je morao retroaktivno reagirati i to je ostala jedna jako ružna poruka u smislu 'evo nama iz Možemo ne trebaju skupi auti, ali zbog kolega u SDP-u moramo ostaviti tog jednog Passata'. To je bilo nekorektno od Tomaševića i trebao bi poraditi, ako već ima koalicijskog partnera, na boljoj komunikaciji s njima", govori nam pa dodaje da ovako ostaje dojam da Možemo na neki način pokušava okaljati svog koalicijskog partnera.

Micanje Bandićevih kadrova je jedina smislena odluka

Do velikih promjena doći će i u samom ustrojstvu gradske uprave. Najavljeno je da će njegova administracija imati puno manje ureda – neke će ukidati, dok će neke spajati. To će ujedno biti idealna prilika da se riješi bandićevaca koji nemaju namjeru svoje mandate dati na raspolaganje novoj gradskoj upravi. Spominjalo se da bi do toga moglo doći na idućoj sjednici, no za sada te točke nema na dnevnom redu.

Stipić kaže da u tom Tomaševićevu potezu ne vidi ništa sporno.

"Da sam ja u njihovoj poziciji, isto ne bih radio s ljudima koje sam do jučer kritizirao u kampanji jer su loše radili", kaže nam. "Nije se dogodila situacija da će izborom Tomaševića ti ljudi početi dobro raditi. Neće. Po njemu neće. Prema tome, jedina smislena odluka koja može ići u tom smjeru je da se Tomašević njima zahvali i da dođu novi ljudi u koje će on imati povjerenja. Odnosno, koji će proći proceduru slobodnog javnog natječaja; to je ono što je pozitivno u njegovim najavama, da će ti natječaji stvarno biti transparentni te da će posao dobiti oni koji su najbolji".

Ako je Tomašević govorio u kampanji da Bandićeva administracija ne valja, kaže nadalje, onda je sasvim logično da se tim ljudima zahvali.

"Što se tiče poštivanja zakona, zakon je tu jasno na strani tih koji su trenutno na poziciji, međutim s drugačijom sistematizacijom, njima mogu prestati radna mjesta i oni se vjerojatno po ugovorima moraju preseliti na neka druga. Vidjet ćemo u kojem svojstvu će oni ostati u sustavu, ali meni je ovo čisto logično i pozdravljam ako će natječaji doista biti slobodni i transparentni. Ako to uspije, to je jedno obećanje koje je dao i tu će se zapravo formirati smjer te nove gradske administracije", zaključuje politički analitičar Tomislav Stipić.