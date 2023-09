Zastupnici ponovno sjedaju u saborske klupe. Nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatski sabor počinje jesensko zasjedanje koje po Ustavu traje do sredine prosinca.

Zasjedanje počinje "aktualnim prijepodnevom" u kojemu će pitanja članovima Vlade postaviti 39 zastupnika, prvi će to učiniti Veljko Kajtazi (NZ) a posljednja Katica Glamuzina (Socijaldemokrati).

Sabor će bez prekida zasjedati do 27. listopada, nakon čega će napraviti stanku u tjednu kada je blagdan Svih Svetih.

Sjednica je počela minutom šutnje za poginule Hrvatske branitelje, te preminule saborske zastupnike.

TIJEK DOGAĐAJA:

Vidović Krišto: 'Vi ste nervozni jer ste u korupciji'

9:30 - Karolina Vidović Krišto na početku sjednica je upozorila da se četiri godine ne raspravlja o radu mirovinskih fondova.

"Štitite Tedeschija, Vidovića, Vujnovca? Za takve stvari se podnosi ostavka. Nemate me pravo prekidati", govorila je Vidović Krišto kada se javila za riječ te je dobila opomenu. "Vi ste nervozni jer ste u korupciji", dodala je Vidović Krišto te zaradila drugu opomenu. "Sramota", zaključila je.

"Održala je politički govor, da ja ne postupam u skladu s poslovnikom", obrazložio je Jandroković opomene koje je dao zastupnici.

Penava: 'Zašto razarate Hrvatsku?'

9:45 - Ivan Penava iznio je podatke Eurostata o depopulaciji ruralnih prostora.

"Povijesno najniži broj učenika upisanih u škole, najniži broj novorođene djece i tako dalje, sve do povijesnog zaduženja od 350 milijardi kuna. Zatvaranje farmi koje ste uporno provodili. Prvi put od nastanka hrvatske države, sutrašnjim izglasavanjem zakona o izbornim jedinicama, Slavonija ostaje bez svojih izbornih jedinica. Toliko ste rasturili Slavoniju da ste bili prisiljeni proširiti jedinice drugim županijama. Zašto razarate Hrvatsku?", upitao je Penava Plenkovića.

"Kad vas slušam, ne znam kakav bi vi to nesuđeni zamjenik predsjednika HDZ-a bili. Što ste vi to radili da danas tako briljantno prosvijetljen napadate postignuća HDZ-ove Vlade?", upitao je Plenković Penavu te pobrojao što je sve Vlada napravila za Vukovar, u kojem je Penava gradonačelnik.

"U Vukovaru nema projekta koji se nije rezalizirao bez potpore HDZ-a. Ne vas. Ugovorili smo projekte za Vukovar vrijedne 174 milijuna eura. Uveli smo Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Za vodotoranj je Vlada dala 2 i pol milijuna eura. Fond za obnovu grada je dobio 85 posto više sredstava nego na početku našeg mandata...", nabrajao je Plenković.

"Što se tiče vašim depresivnih i pesimističnih komentara...kako to mislite da Slavonija ostaje bez svojih izbornih jedinica? Proširili smo ih da bi četvrta i peta jedinica ostala jednake, da ne biraju manje zastupnika. Vama bi bilo drago da birate 12? Što se tiče postignuća naše Vlade za hrvatsku danas u u usporedbi s 2016., to najveća propaganda ovakvih crnih komentara ne može zakriliti, a o tome ćemo cijelo jutro", kazao je Plenković.

Vidović Krišto: 'Premijer je postao spiker trgovačkih lanaca'

10:00 - "Plenković je postao spiker trgovačkih lanaca", kazala je Vidović Krišto te zaradila četvrtu opomenu i morala napustiti sabornicu.

"Ovo je primjer kako se na jeftin način skreće pozornost na sebe samoga, vi ste svoju ulogu ispunili", kazao je Jandroković, a zastupnica je napustila sabornicu.

Penava je odgovorio Plenkoviću: "Nastavljate s politiko razaranja i slabljenja Hrvatske i Slavonije. Je li zatvoreno 158 škola? Europljani ne lažu, svi podaci vas osporavaju. Provodite politiku koju je SDSS provodio i odlično vam ide, sve nas je manje i sve smo slabiji, čestitam vam na tome."

Mrak Taritaš: 'Što ste napravili da osvijetlite aferu HEP?'

10:05 - Anka Mrak Taritaš dodaknula se afere 'plin za cent' radi koje je sazvana i izvanredna sjednica Sabora.

"Što ste napravili da osvijetlite aferu HEP i tko će snositi odgovornost?", upitala je.

"Spriječili ste Hrvatsku da bude među zemljama koja pomaže žrtvi agresije", kazao je Plenković referirajući se u svom odgovoru na glasanje o obuci ukrajinskih vojnika. "A što se tiče ove teme, dogodila se greška. OK. Ali pogledajmo malo kontekst. Prije par dana kad smo prezentirali Peti paket mjera predstavili smo dva indikativna grafa o cijeni struje i plina u gradovima članica EU. Jeste li vidjeli gdje je Zagreb? Na pretposljednjem mjestu", kazao je.

Dodao je da je Zagreb pomognut sa 100 milijuna eura u cijeni energenata, iako u njemu vlada suprotna politička opcija.

"Ni po jednoj temi Vlada neće donositi odluke na pritisak nekog drugog. To ste već naučili u ovih sedam godina. Ovo drugo se vi ne brinite, to ćemo mi rješavati", kazao je Plenković.

Nikola Grmoja kazao je da premijer govori o jeftinom plinu građanima, ali da je plin najjeftiniji "njegovom šefu Vujnovcu".

"Nisam ni očekivala da ću dobiti odgovor. Na ovim našim prostorima je bio jedan političari, bivši gradonačelnik gospodin Bandić za kojeg su svi rekli: 'Pa je, laže i krade, ali i nama daje.' Vaš odgovor je na tragu toga. Vi niste car. Vaša vlast ne izvire iz božanske volje. Vi ste ovdje voljom i milošću hrvatskih građana. Ako već ne želite odgovoriti nama, bilo bi dobro da odgovorite njima. Očito nije u pitanju samo bahatost. Inače se ne referiram na tiskovine ali zadnji navodi iz Nacionalna kažu da ste namjeravali smijeniti Babarića ali ste se povukli kada je rekao: 'Ako bude potrebno, kartat ćemo zajedno sljedećih deset godina'", odgovorila je oštro Mrak Taritaš.

Benčić: 'Vi ste mecena korupcije u Hrvatskoj'

10:30 - Sandra Benčić također je 'bocnula' premijera oko afere 'plin za cent'.

"Vi ostavljate direktora HEP-a na poziciji moći iako cijena javnost zna da je trebao otići i da je minimalno politički odgovoran. Omogućavate mu da sakriva dokaze, utječe na svjedoke i potencijalno čini nova kaznena djela. Ovo je vaš hodogram kada se radi o bilo kojoj aferi. Ostavljate ih do samog kraja, dok USKOK ne dođe po njih", kazala je.

"Vi ste mecena korupcije u Hrvatskoj. Nitko ne vjeruje da vaši direktori i ministri mogu krasti milijune, a da nemaju vašu zaštitu", dodala je Benčić.

"Krenula je nova strategija osmišljena u vašim briljantnim mozgalicama: moramo stvoriti medijski okvir da je Plenković korumpiran. Važno je da HDZ shvati da ste nemoćni kad izađemo pred birače. I sad kad ste sve adute ispucali, sad 'stavljamo okvir pa ćemo kasnije nešto naći'. Ovo je lažna i perfidna operacija političke sitneži koja želi doći na vlast tako da lažno optužuje premijera", kazao je Plenković te među tim predvodnicima takve strategije spomenuo i "druga Grmoju", što je ovom zasmetalo.

"U biti vas sve štiti imunitet da vas ne tužim. Pretjerujete. Nemoćni ste, patetični, jadni", poručio je Plenković te dodao da je Vlada ispunila sve što je obećala građanima.

Benčić Plenkoviću: 'Ako volite kartati, poklonit ću vam jedan špil'

10:40 - Sandra Benčić odgovorila je premijeru.

"Nisam očekivala baš tako veliku nervozu. Ali nisam ni očekivala da ćete organizirati ovakvu paljbu. Mislim da ste to mogli i bolje. Jasno sam rekla o pokroviteljstvu nad korupcijom. Nemoguće je da svaki mjesec imamo aferu, a da vi za to niste odgovorni, a kada imate dokaze, te ljude ne smjenjujete nego ih ostavljate da utječu na svjedoke. Dajete im dovoljno vremena da nema dovoljno dokaza kasnije. Sada je takva situacija s Barbarićem. A ako su njegove poruke vama točne, ako volite kartati, samo mi recite što volite kartati, pa ću vam pokloniti jedan špil", poručila je.

"Što opcija Možemo! zaista može osim derat se kao da će ih šlagirati, osim što su metropolu pretvorili u jedan zapušten grad? To je skupina i gomila nesposobnih ljudi", poručila je Majda Burić.

"O vama Pernar najbolje govori", kazao je Ante Deur. "Takav HDZ koji nazivate tako, daje vam život i financije, po vama je sve nula."

"Obećao sam mami da se neću svađati ali, mama oprosti. Napadate čovjeka koji nešto čini za Hrvatsku, nije fer", kazao je Goran Ivanović.

"Ne možemo normalno raditi. Imamo pitanja i odgovore zastupnika koji su dobili neki redoslijed, sad koristimo povrede poslovnika i sve to skupa pada u vodu", kazao je Jandroković te pozvao zastupnike da stanu s takvom praksom.

Plenković o 'plin za cent': 'Mi ćemo donositi odluke kad mi hoćemo'

10:50 - Davorko Vidović upitao je premijera o komentarima zastupnice Benčić.

"Kada je riječ o toj aferi 'plin za cent'...ovdje smo imali igrokaz, rekao bi predsjednik Milanović, a od vas i Vlade muk, ništa. Je li to zato što se ništa nije dogodilo? Volio bih da to određenije kažete. Ili u pozadini stoji nešto drugo, što se ja pribojavam da jest", kazao je.

"To je sad već četvrto pitanje na istu mjeru", kazao je Plenković te podsjetio na pakete pomoći i još jednom opleo po zagrebačkoj gradskoj vlasti.

"Dogodio se propust koji se u trgovanju plinom ne događa samo jednom. I sada se od teme koja se realno događa u zadnje tri godine - covid, ruska agresija, mjere Vlade i zaštita gospodarstva koja je bila toliko snažna - a vi u najuspješnijoj priči nađete jedno pozitivno odstupanje koje će zasjeniti sve. Politički, ne dam. Nitko nikom nije pogodovao. To se nije trebalo dogoditi, ali nitko nije rekao: "Neću Plenkovićeve mjere, idem platiti pet puta veću struju." Gradska Plinara Zagreb bi propala, propala!, da nije mjera Vlade. Sve što je dobro i što je spasilo standard građana...kao kule od karata bi popadale jedinice lokalne samouprave da nije bilo mjera Vlade. Ovdje je bila greška, mi ćemo o tome donositi odluke kad mi hoćemo, ne opozicija, ne mediji", kazao je Plenković.

"Klijentelizam nije počeo s vama, ali debelo živi s vašom Vladom. Nećemo biti normalna država ako se ne uhvatimo u koštac s time", kazao je Vidović.

Beljak: 'Odakle novac? Od mafije ili tajkuna?'

11.00 - Deveto pitanje postavio je Krešo Beljak.

"Približavaju se izbori. Znamo da je najključniji element postizanja rezultata novac. Zakonski to jest donekle ali po meni površno regulirano. Uoči izbora stranke moraju predati financijska izvješća koja su često manjkava. Pravne posljedice se eventualno događaju nakon izbora i to ne mijenja rezultat izbora. Na proteklim brojnim izborima na svim razinama su se pojavile političke stranke nezavisne liste, kandidati, koji nemaju nikakvo opravdanje, donacije prikazane, a ipak su u kampanjama potrošile stotine tisuća kuna, eura ako hoćete, postigle odlične rezultate sa sumnjivim novcem i nikome ništa. Imate li namjeru korigirati ta pravila da liste koje nemaju jasna izvješća, da im onemogućite kandidaturu?", kazao je Beljak.

"Lakše bi vam odgovorio da ste bili artikuliraniji na koga mislite. Ne znam koji su ti koji imaju ogromne izvore financiranja, a prije toga nisu postojali. Što se vi smijete gospodine Bakić, potpuno bezvezno i cinično kao kad tvrdite da nemate dovoljno da povećate plaće? Umjesto da se smijete sami sebi i kažete: "Ne zbrajam dobro." Vi sada bez kompleksa otvarate škole s parama koje je napravila HDZ-ova Vlada. Gospodine Beljak, vi lijepo javnosti recite na koga mislite, ali tu bi nešto trebalo reći Državno izborno povjerenstvo", kazao je Plenković.

"Mislite da neću reći? Prvo, Domovinski pokret. Optužuju vas da ste i vi oni financirani od iste osobe. Riješite to. Domovinski pokret je osnovao paralelni HSS koji nema primanja, a održavaju skupštine u najskupljim halama. Odakle novac? Fokus. Stranka koja nije postojala. Potroše najmanje 200 tisuća eura, enormne svote, dobije izbore, a u financijskom izvješću prikažu da su potrošili 50 tisuća kuna. Taj novac dolazi ili od mafije ili od tajkuna ili stranih agencija, tajnih službi, ideoloških organizacija koje nam nameću određeni lobiji", kazao je Beljak te zamolio za zakonske izmjene da onaj tko ne može pokazati porijeklo novca ne može promovirati svoje ideje.

Prozvani su, naravno, odmah reagirali.

Danijel Spajić kazao je da se novac može provjeriti.

Damir Bajs kazao je da stranka Fokus pobijedila u Samoboru gdje je Beljak poražen, ali da ne treba zato optuživati druge.

Katarina Peović kazala je da je Fokus u zapisnicima Vijeća Svete Nedjelje od oca Mate Rimca primao upute na koji način mu treba donirati zemljište za kampus.

Kekin: 'Liječimo skupo i liječimo loše'

11:50 - Ivana Kekin navela je velik broj oboljelih i umrlih od malignih bolesti i usporedila s europskim prosjekom.

"Liječimo skupo i liječimo loše, a vaša Vlada taj segment pozicionira u ruke vama bliskima", kazala je i osvrnula se na Ivana Rajkovića i Medikol. "Jednom bankrotirao, jednom došao do predstečajne nagodbe - u čijem je to interesu?"

"Rekli ste da je on meni blizak. Ja čovjeka ne poznajem, nikad ga nisam vidjeli. Znate li proceduru kako se nešto uvrštava u strateški projekt? Sigurno ne metodom da je meni blizak, a ne poznajem ga. Malo to suspregnite, smirite malo lažne izjave, jer onda ćemo se baviti parkingom vašeg muža, nemojte govoriti da je meni blizak kad ga ne poznajem", odgovorio je Plenković.

Dodao je da je ako nešto proglašeno strateškim projektom da to ne znači da država daje za to novac. "Nikakvo poznanstvo, ništa."

"Bogati HDZ-ovci Medikol, ostali kod svećenika", odgovorila je Kekin, dodajući da je to već rekao ranije i smijenjeni ministar zdravstva.

Troskot: 'Vi ste obični glasnogovornik u Vladi Pave Vujnovca'

Zvonimir Troskot upitao je premijera o aferi 'plin za cent'.

"Vi ste baš zbog Vujnovca završili na naslovnici Finaical Timesa. Što mislite napraviti da se takva korupcija zaustavi?", upitao je.

"Vi ste dosta toga spomenuli pa krenimo od afere i Škugora jer vidim da vi i druga ljevija strana sabornice spominjete afere u milijardama. Tu aferu je otkrila Vlada, ne oporba. Što se smijete? Slabo povezujete. Aferu Škugor je otkrilo ministarstvo financija koje je dio Vlade. Gle čuda, što je bitno - novac nije izgubljen. Što se smijete? Drugo, ovo što navodite jednog gospodina što ima stan. Recite, kojim mehanizmom bi se moglo saznati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? A vi to znate. Ja to ne znam. Za mene je to novost. Kako to da uvijek isti lonac Mosta upadaju takve informacije, a nitko u Vladi to ne zna? Uvijek znate vi i neki s vama povezani medij. Vi objasnite javnosti vaše susrete s lobistima koji imaju poslovne interese i kako baš vi saznajete tko kupuje nekretninu", odgovorio je Plenković.

"Vi niste premijer, vi ste obični glasnogovornik u Vladi Pave Vujnovca", poručio je Zvonimir Troskot.

Plenković o mirovinama

12:10 - Sedamnaesto pitanje postavio je Željko Pavić koji se osvrnuo na Plenkovićev komentar o plinskoj aferi, da će on donositi odluke kad on želi.

"To nikako nije dobro. Drugo, rekli ste da ispunjavate sva svoja predizborna obećanja. Dostojanstven život umirovljenika. Tijekom četiri godine mandata omogućit ćemo povećanje mirovina za 5 posto. Učešće mirovina u plaćama tada je bilo 36,9 posto. Ovo obećanje niste ispunili. Namjeravate li, barem do kraja mandata?"

"Pa ne bi bilo dobro da oni koji dobiju povjerenje građana rade na pritisak onih koji to nisu dobili. Niste ni vi donosili odluke na sugestije HDZ-a kada ste bili na vlasti. Što se tiče mirovina. Naš program je rekao ići prema 50 posto mirovine u odnosu na plaću. Prosječna mirovina, nakon ovog zadnjeg povećanja, je ukupno povećana za 52,3 posto u našem mandatu i iznosi 545 eura. To je u odnosu na 2016. povećanje od 41 posto. Najniže mirovine podigli smo za više od 66,3 posto. Sada iznose 346,77 eura. Udio mirovine u plaći iznosi 47,7 posto", kazao je premijer te podsjetio i na obiteljske mirovine te 'covid pakete' i energetske te protuinflacijske dodatke.

Plenković: 'Koliko volimo Zagreb, bez obzira tko je tu na vlasti...'

12:20 - Emil Daus govorio je sljedeći.

"Iako smo u predizbornoj godini, ja ću bez problema pohvaliti Vladu. No nadam se da ćete i vi bez problema pohvaliti IDS-ovog Valtera Flega koji je pomogao da Europski parlament prihvati hrvatske prometnice u Ten-T koridore. Jesu li ministarstva počela pripremati projektnu dokumentaciju za sve projekte da spremnog dočekaju natječaje? Posebno me zanima željeznička infrastruktura."

Premijer je istaknuo da će sve prometnice koje su strateški bitne biti riješene.

"Što se tiče zastupnika Flega, on je jedan od zastupnika koji se angažirao, angažirala se i Vlada. Sve što je on podržavao podržala je i Vlada, stoga je njegov doprinos tome hvalevrijedan i mi ga cijenimo. Sva projektna dokumentacija svih prometnih pravaca radi se kontinuirano i u dijalogu s predstavnicima gradova, općina i županija. Možda netko u Istri misli da smo mi hipercentralizirani, ali ne izostaju konzultacije. Inače ne bi bilo Tulena učka, terminala u Omišlju, bolnice u Rijeci...puno toga, da smo mi neki zločesti. Koliko volimo na Zagreb, bez obzira tko je tu na vlasti - o tome ćemo kasnije - toliko volimo i Rijeku", kazao je Plenković.

"Na neke dionice idem brže pješke nego vlakom. Niste mi odgovorili na pitanje o željeznici", odgovorio je Daus.

Plenković: 'Sjajno je da baš vi nastupate, kolovođa...'

13:10 - Mirela Ahmetović vratila se na temu HEP-a.

"Postalo je normalno da se iz proračuna izravno upumpava u HEP i da se on zadužuje kod banaka. Čini se da je normalno nakon toga i poslati zastupnike na odmor. Normalno je da oni su koji su proveli tu prljavu rabotu sjede na istim mjestima, plaćom i mogućnostima ponavljanja istih pljački. Pitanje nije zašto se bojite smijeniti Barbarića nego jeste li vi scenarist, redatelj, šaptač ili glavni glumac?", upitala je.

"Sjajno je da baš vi nastupate, kolovođa onih koji su u Primorsko-goranskoj županiji radili sve da Hrvatska ne dobije LNG terminal na Krku. To je vaša pokudbina i stečevina, i to još kao načelnica. Postat ćemo regionalni energetski HUB, a vi ste ti koji su bili protiv. To nas otvara američkim, norveškim, katarskim kompanijama, koji ne ovisi samo o ruskom plinu. Pozivam vas da platite višak onoga što se plaćali kada je riječ o struji i plinu, ako smatrate da su odluke vlade bile loše, jer je cijena plina i struje ostala ista", kazao je Plenković te podsjetio da je i zastupnica bila protiv obuke ukrajinskih vojnika. "Plaćate povlaštenu cijenu plina i struje, i vaša općina, i ne bunite se", dodao je.

Mišel Jakšić kazao je da to nije istina i da se Ahmjetović zalagala za veći kopneni terminal što bi bilo bolje rješenje.

"Ostaje činjenica da ste bili kukavica i objasniti građanima Omišlja prednosti terminala, a dvostruka kukavica kad sete odbili sučeljavanje sa mnom na tmu terminala. Međutim, vratimo se na HEP. Na čelo ste instalirali svog intimusa, Barbarića. U Vladu ste instalirali ministra Filipovića. to govori o vašem gigantskom bahatluku, većem i od Hrvatske u koju se kunete. Izravno ste svojim imenovanjima odgovorni za štetu koju je HEP pretrpio, a za to se niste u stanju ni ispričati. Kao vi građanima nešto pomažete. Jeste li dali iz vlastitog džepa? Nadam se da ljetos niste previše kartali s društvom, pa da konačno dočekamo tu utakmicu s Barbarićem, ako vam ruke budu slobodne", kazala je Ahmetović.

"Kolegice Ahmetović, laki ste na okidaču", upozorio ju je Jandroković.

Mlinarić: 'Surađujete s ljudima koji ne priznaju hrvatske blagdane'

13:25 - Stipo Mlinarić kazao je Plekoviću: "Tri godine vas pratim iz prve klupe. Zašto ste u sedam godina od veličanstvene proslave oluje u Kninu napravili seoski vašar? Zašto ste pljunuli i bacili ljagu na predsjednika Tuđmana i Hrvatsku vojsku slanjem potpredsjednika Vlade? Došle su dvije presude da Hrvatska ima pravo na ratnu odštetu. Što ste vi poduzeli? Prepustili ste logoraše, branitelje ponižavate", kazao je.

U Hrvatskoj je pokrenuto preko 3801 kaznenih postupaka, 707 je proglašeno krivim. Optužnice podignute protiv 22 osobe...to se zbilo lani. Čovjek kad vas sluša, mislio bi da Vlada treba procesuirati ratne zločine. U pravnoj državi postoje nadležni, a konačne odluke su na hrvatskim sudovima. A sad, što je rekao gospodin Mlinarić. Vidim da vi kao stranka 2023. nemate baš ništa za ponudit hrvatskom narodu osim nabijati na nos da HDZ surađuje s manjinama. Hrvatska je samostalna i riješila je sve svoje nacionalne i strateške zadaće. I što još, u mandatu kojeg vi sramotno i bezobrazno nazivate anacionalnim? Vratila je Dan državnosti, proglasila Dan za Vukovar, da ne govorim o spajanju teritorija Pelješkim mostom. Nama imputirati da smo anacionalni jer surađujemo s manjinama, nećete. Svaka čast i vama i svakom branitelju, ali mi moramo raditi na pomirbi i suradnji. Što vi hoćete? Kud nas hoćete odvesti?", upitao je Plenković.

Penava je kazao da Vlada podržava neprocesuiranje ratnih zločina.

"Više kaznenih prijava je dignuto protiv članova vaše stranke nego protiv četnika koji su napadali Hrvatsku", kazao je Danijel Spajić.

"Ja vas optužujem što surađujete s ljudima koji ne priznaju Hrvatske državne blagdane, 5.8., 18.11. Što logoraši umiru a da nisu dočekali pravdu. Optužujem vas za majke koje su umrle, a nisu pronašle svoju djecu. Prošlost možemo riješiti jedino istinom, a ne izjednačavanjem što gospodin Pupovac i ekipa rade. Ne bude vam to prošlo gospodine Plenković, ja ne hodam sa zaštitarima, ljudi mi prilaze i to govore, to ne možete vi iz svoje staklene kugle, što vam ovaj (Medved) nabacuje, on je moj prijatelj ali je sagnuo glavu pod vama", kazao je Mlinarić.

"Koristite potpuno neprimjerene riječi", kazao je Jandroković i dao opomenu Mlinariću.

Bojan Glavašević kazao je da ova Vlada nije kriva za svaku nestalu osobu koja još nije pronađena. "To su preteške riječi", kazao je.

Uskoro više...