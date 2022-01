Mandat predsjednika Zorana Milanovića u studiju RTL-a Danas komentirao je Agan Begić, direktor agencije Promocija plus koja je istraživanje i provodila. Do sada je bila tendencija da se na početku mandata, ponajviše u prvom mandatu, s Pantovčaka pokušava proširiti potpora, potvrdio je Begić, no kaže kako su se ta proširenja najčešće kretala i s lijeve i s desne strane prema centru.

"Nikada nismo imali da je netko otišao s lijeva prema desno, ovo se prvi put dogodilo", tvrdi Begić.

Pokazao je pravi karakter

"Zoran Milanović kojeg danas gledamo bio je sličan i kada je bio premijer, ali sada je on došao do izražaja jer nema nekakve utege na nogama, nema više stranačkih obaveza. Pokazao je pravi karakter i kako je rekao da je on predsjednik s karakterom iako su neki možda mislili da je karakter nešto drugačije", smatra stručnjak.

Kaže da predsjednikovo ponašanje nije neka vrsta njegove strategije ili taktike već je najveći pokretač njegovog ponašanja sukob s premijerom. "Taj sukob ima neke reperkusije u njegovoj promjeni svjetonazora, ali mi to ne možemo razumjeti jer ne znamo kakav je bio njihov odnos u prošlosti", rekao je.

Tri godine su dug period

Za Milanovića su tri godine jako dug period. Ovakvo ponašanje bi ga moglo učiniti ozbiljnim kandidatom dok ne vidimo tko su drugi kandidati, veli. "Teško će zadržati i jedne i druge i to je definitivno nemoguće. Upozoravam da u Hrvatskoj nitko nije pobijedio, a da nije dobio centar. Tako da igranje mimo centra je vrlo opasno, a on to definitivno radi", smatra Begić.

Begić smatra da je on politički fenomen koji će trebati vrlo ozbiljno pratiti.