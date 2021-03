A ŠTO JE S KAFIĆIMA KOJI IMAJU ZATVORENE TERASE? ‘Nemamo još odluku, čekamo sve napismeno’

Iako od ponedjeljka ugostiteljski objekti smiju imati otvorene terase, još uvijek nije poznato kakve su epidemiološke mjere propisane za one koje su natkrivene ili pregrađene staklenim stijenama

Od danas kreću ranije najavljene blaže epidemiološke mjere, koje podrazumijevaju otvaranje terasa ugostiteljskih objekata te sportskih centara. No, to znači da će svi ugostitelji morati biti spremni na rad pod ostalim epidemiološkim mjerama, koje uključuju i propisani razmak među stolovima te provjetravanje zatvorenih terasa.

EVO KAKO ĆE IZGLEDATI RAD TERASA OD PONEDJELJKA: Ograničeno radno vrijeme, a neće se puštati ni glazba

“Nemamo još finalnu odluku oko zatvorenih terasa. Bilo je rečeno da neće smjeti, ne znamo do koje visine i kako. Čekamo pismenu odluku pa ćemo se svi skupa tome i prilagoditi. Većina objekata koji imaju terasu će otvoriti. Moramo napomenuti da ih puno i nema terasu. Značit će to barem jednim dijelom početak rada”, komentirala je za RTL otvaranje ugostiteljskih objekata predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja, Žaklina Troskot.

SRIĆA IMA SVOJE VIĐENJE POPUŠTANJA MJERA: ‘Pozivam ljude da izađu na zrak i dobiju vitamina D, ali da ne idu masovno’

Veliki benefit

Smatra kako će za ugostitelje i ovaj djelomični početak rada biti veliki benefit. Pohvaljuje napore Vlade koja je nastavila s isplatom mjera za očuvanje radnih mjesta. Ističe da ugostitelji neće moći raditi ni približno dobro kao prije pandemije.

“To je nužno potrebno, jer smo svih ovih mjeseci bili na aparatima i na mjerama. Ne možemo sad od danas do sutra ostati bez istih. Bili smo svjedoci da su okupljanja stalno u gradu, gdje se uopće nije pazilo na epidemiološke mjere. Bio je veliki broj mladih ljudi zajedno, pa se taj broj zaraženih nije povećavao. Vjerujem da će u kontroliranim uvjetima gdje su razmaknuti stolovi biti sve kako treba”, zaključila je Troskot.

‘ŽELIMO ŠTO PRIJE NORMALNO RADITI’; Dražen Biljan: ‘Pozdravljamo otvaranje terasa, ali… mnogi ugostitelji ih uopće nemaju’

Jedva dočekali ispijanje kave

Terase kafića će raditi od 6 do 22 sata, što su jedva dočekali i konobari, ali i gosti. “Navikli smo se raditi cijeli život, pogotovo u ugostiteljstvu. Nedostajao mi je posao i čudno je. Odmorili se jesmo, ali mislim da ukupno nije to to. Znači jedva čekamo stvarno vratiti se nazad”, rekao je za RTL konobar u splitskom kafiću Tomislav Udovičić.

Stolovi se već postavljaju i mjeri razmak od tri metra. “Zadovoljni smo što ponovno otvaramo, što ćemo biti među našim gostima ponovno, što ćemo imati taj socijalni kontakt koji nam je cijelo ovo vrijeme falio. Imamo veliku terasu tako da očekujemo da ćemo dobro raditi”, rekla je vlasnica kafića Marita Kaćunić.

Socijalni kontakt je nedostajao i velikom broju Hrvata, koji su poznati kao ljubitelji kave. “Sutra čim se otvore, ja sam prva u kafiću da napokon popijemo već dugo čekanu tu našu kavu”, kaže Splićanka Sofija Medvešek, a njen sugrađanin, Ante Šitum dodaje: “Svakako bismo voljeli zamijeniti jedan zidić s jednom dobrom terasom. U svakom slučaju, pozdravljamo te odluke.”

I na kontinentu jednako raspoloženje: “Jedva čekam popiti prvu kavu nakon tri mjeseca u kafiću na terasi”, kaže Zagrepčanka Petra Šabić.