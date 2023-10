Ovogodišnji rujan nosi titulu najtoplijeg mjesca u cijelom svijetu još od 1979. godine s prosječnom globalnom temperaturom od 16,38 Celzijevaca. Taj mjesec je, nakon lipnja, srpnja i kolovoza, postavio novi globalni temperaturni mjesečni rekord. I početak listopada već bilježi rekorde. Visoke temperature već haraju po Francuskoj, Španjolskoj, Austriji i Poljskoj. Severe Weather prognozira novi toplinski val ovaj vikend u Zapadnoj Europi, a najviše će se osjetiti u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj, zemljama Beneluxa, Irskoj i Velikoj Britaniji. Drugim riječima, 2023. godina mogla bi postati najtoplija godina do sada.

Prvog dana listopada u Montoru u Španjolskoj izmjereno je 38,2 stupnja, a dosadašnji rekord iznosio je 37,5 koji je izmjeren 2014. godine. Idući je dan, u Francuskoj, u Navarrenxu, izmjereno 35,8, a u Langenlebarnu blizu Beča temperatura je dosegla 30,3 stupnja. U Poljskoj je srušen rekord koji je postavljen prije čak 57 godina. Naime, 3. listopada ove godine tamo je izmjereno 29,3 stupnja.

Sve zbog toplinske kupole

U Francuskoj, Beneluxu, južnoj i središnjoj Njemačkoj te na jugu Engleske temperature će biti između 25 i 30 stupnjeva. I u Irskoj te Italiji očekuju se visoke temperature.

Glavni razlog zbog kojeg i danas dolazi do toplinskih valova je toplinska kupola. Ona nakon dužeg perioda stabilnog vremena pojačava učinak topline. Zagrijava Europu i Sjevernu Ameriku ljeti, no može se dogoditi da to odradi i u jesen, a to je slučaj ove godine.

Ona je takozvani poklopac koji zadržava toplu zračnu masu i pritišće je prema tlu. Taj "poklopac" stići će iznad zapadne Europe, a djelomično će zahvatiti i sjeverni Mediteran te središnju Europu. Osvježenje sa sjevera stiže u ponedjeljak, a do tada će temperature u južnoj Hrvatskoj i BiH dostići i 28 stupnjeva.

