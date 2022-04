Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih turističkih agencija koja okuplja 230 redovnih i više od sto pridruženih članica-agencija, i sam je vlasnik turističke agencije u Zadru, Terra Travel, kaže da je „oprezno optimističan“ oko procjena kakva će biti naredna turistička sezona u Hrvatskoj, naprosto zato jer je previše faktora koji su posve nepredvidljivi.

NET.HR: Je li rat u Ukrajini prouzročio ozbiljne probleme u hrvatskom turizmu?

Fain: Početkom godine, u siječnju i veljači, bilježili smo izvanredan broj rezervacija, pogotovo za visoku sezonu, za srpanj i kolovoz, ali i za predsezonu. A onda je nakon početka rata, onih prvih par dana – sve stalo. Bilježilo se vrlo malo rezervacija i to je zbilja bio ozbiljan šok. Iz dalekih odredišta, primjerice iz SAD, primali smo upite o tome mogu li se odgoditi putovanja. Naravno, sve je to bilo ljudski. Svi smo uostalom bili šokirani i potreseni slikama rata, a Hrvatska je za mnoge vani koji žive daleko od Europe izgledala kao destinacija koja je prilično blizu ozbiljnim ratnim sukobima. No, sada se situacija s rezervacijama stabilizirala. Na žalost, rat traje i dalje i dalje je mnogo neizvjesnosti, ali mislim da je neovisno o svemu Hrvatska prepoznata kao sigurna destinacija i da ljudi i dalje nastoje planirati odmor i žele izabrati Hrvatsku. Početkom travnja su već krenule i prve turističke avio linije i za sada sve ide kako treba. Ako rat ne eskalira i ako se ne pojave nove komplikacije oko pandemije, neki novi soj koji će tražiti nova zatvaranja – mislim da možemo zaključiti da ćemo imati jako dobru turističku godinu, da ćemo možda biti i u rangu 2019.

NET.HR: Što je po vašem mišljenju presudno da se dosegnu ti rezultati?

Fain: Prije svega je važno da se vrate svi oni gosti s emitivnih tržišta, naši vjerni gosti iz Njemačke, Austrije, Slovenije…Za jug Hrvatske to su svakako gosti iz Velike Britanije. Također su nam iznimno bitni i gosti iz Poljske, Češke. Nakon prvog šoka ima pokazatelja da i gosti iz SAD ipak počinju računati na odmor u Hrvatskoj. Otvara se i Azija. Ne može ih se očekivati u predsezoni, ali u post sezoni sigurno.

NET.HR: Do 2020. Hrvatska je bilježila značajan rast posjeta gostiju iz Azije, ali koronavirus je taj trend presjekao. Mislite li da je sada situacija povoljnija, da se može računati na veliki povratak gostiju iz Azije?

Fain: U strategiji hrvatskog turizma zacrtalo se i okretanje nekim novim gostima, ulagalo se u privlačenje tih gostiju i to je urodilo plodom – azijska tržišta su nas počela otkrivati i doista je rastao interes za Hrvatsku, ali je to, na žalost, bilo presječeno u vrijeme lockdowna i pandemije. Ako se sada ne zakomplicira situacija s nekim novim sojem, moglo bi se očekivati i novo intenziviranje dolaska gostiju i iz tih dalekih destinacija. No, ne treba tražiti goste samo tako daleko. Za Hrvatsku su presudni gosti iz Europe. Također, odlično je to što se opet vratio školski turizam, izleti, maturalna putovanja. To je iznimno važno i za predsezonu i post sezonu. Osim toga, u vrijeme pandemije se dogodio i značajan rast broja domaćih gostiju – mnogi su umjesto daljih putovanja ponovno odlučili otkrivati ljepote Hrvatske. Nema razloga da i ove godine ne ostanu na nekom „domaćem terenu“…

NET.HR: Za domaće goste su sigurno presudne cijene, a za domaća turistička odredišta mnogi će reći da su – preskupa. Hoće li ove godine biti još skuplja? Kakvi su trenutni pokazatelji? Rastu li već cijene u privatnom i hotelskom smještaju?

Fain: Teško je reći što je skupo, a što nije – jer nekome jest skupo, a drugome nije. Važno je da svatko može naći nešto što je njemu prihvatljivo. Također, ako je netko slabije platežne moći, možda može planirati odmor u lipnju ili rujnu. I ne birati najpopularnije destinacije. Srpanj i kolovoz će sigurno biti najskuplji. No, povećanja cijena i u turizmu su na žalost neizbježna. Bila bi iluzija da ovo povećanje cijena energenata, hrane itd. neće utjecati i na cijene smještaja i usluga u restoranima i cjelokupnih turističkih aranžmana.

NET.HR: Može li u slučaju eskalacije ratnih sukoba doći do ozbiljnijeg „raspada“ turističke sezone?

Fain: Prije svega, nadamo se da rat neće eskalirati. Zbog svih ljudi koji pate, zbog svih stradalih, ali i radi gospodarstva, nadamo se da će rat stati. To su ti vanjski faktori na koje ne možemo utjecati i s kojima moramo moći živjeti i poslovati. Eto, iza nas su dvije godine borbe s koronavirusom, a sada je tu i rat. Ali moramo biti pozitivni i vjerovati da će rat uskoro završiti i da ćemo svi skupa prebroditi i tu kriznu situaciju.

NET.HR: Prošle godine u Hrvatskoj je bilo oko 145 tisuća turista iz Rusije, ove godine ih se najavljivalo više, ali ostaje neizvjesno hoće li ih uopće biti. Koliko je za cjelokupnu sliku hrvatskog turizma bio važan udio ukrajinskih i ruskih turista? Hoće li njihov izostanak biti veliki udarac za ukupne brojke?

Fain: Moj stav je da je svaki gost dobar i važan i da se trebalo boriti za svakog gosta. Ali sada živimo u izvanrednim okolnostima. Činjenica je da je broj gostiju iz Ukrajine i Rusije rastao iz godine u godinu, ali to nisu tako velike brojke, presudni su gosti iz Njemačke, Austrije, Slovenije itd. Naravno, postoje agencije i kompanije koje su izrazito vezane za to tržište i njima će se dogoditi nenadoknadivi gubici. Još će se hoteli možda snaći, jer će se ipak lakše prebaciti na druge goste, ali turističke agencije koje su se specijalizirale za ta tržišta – trpe velike gubitke i suočavaju se s problemima. Njima je puno teže prebaciti se s jednog tržišta na drugo u tako kratkom vremenu.

NET.HR: Turska je uvela posebne avionske linije za ruske turiste do svojih turističkih destinacija. Kako to komentirate?

Fain: Turska je izvan EU i pronalazi neke svoje modele. To su ipak politička pitanja u koja se ne želim upuštati. Hrvatska je dio EU i slijedi pravila EU.

NET.HR: Kako ocjenjujete držanje Ministarstva turizma i HTZ-a oko rješavanja kriznih situacija? I u vrijeme pandemije i sada u vrijeme rata koji se ipak referira i na Hrvatski turizam…

Fain: Da nije bilo mjera kojima nas je podržala Vlada RH, i nekim izmjena zakona i propisa, u vrijeme koronakrize možda bi pola turističkih agencija propalo. Dakle, kada se podvuče crta, mi moramo biti zadovoljni. Preživjeli smo to teško razdoblje. U ove dvije godine mi smo bili i u nekim stvarima pioniri, od otvaranja granica, aplikacije Enter Croatia itd. – tako da možemo reći da je i privatni sektor i javni odradio lavovski posao i nismo bez razloga prošle godine bili jedna od najuspješnijih europskih destinacija.