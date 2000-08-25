Galebovi napadaju turiste

Na jugu britanskog otoka ? popularnom izletištu Lyme nekoliko turista je zatražilo pomoć liječnika radi krvarenja glave koje su uzrokovali galebovi. U prijepodnevnim satima dok je većina turista ljenčarila na plažama nekoliko sretnika je doživjelo nagla buđenja i to s krvavom glavom.

Zagonetku krvavih glava ubrzo je razriješio lučki radnik Michael Higgs koji je promatrao galebove kako lete iznad ribarica i kradu školjke. Budući da su školjke bile zatvorene, a otok je uglavnom pješčani pametne ptice su se dosjetile da otvore školjke bacajući ih na popločene plaže. U metodi otvaranja školjki slučajno je ozlijeđeno nekoliko osoba.

Leigh Lock ? voditelj lokalnog Društva za zaštitu životinja tvrdi da su ptice nevine i vrlo pametne. Da se na otoku kojim slučajem mogao naći kamen, ptice bi sasvim sigurno našle neku drugu metodu otvaranja slastica ? izjavio je Lock.