Ukrajinski šef špijuna Kyrylo Budanov sinoć je ustvrdio da je puč za smjenu Vladimira Putina već u tijeku i da će Rusija izgubiti rat do kraja ove godine, piše Daily Mail.

General Budanov rekao je kako vjeruje da će prekretnica u sukobu doći kasnije ovog ljeta i da će na kraju Putin biti zbačen s dužnosti.

"Točka prijeloma bit će u drugoj polovici kolovoza", rekao je general Budanov za Sky News. "Većina aktivnih borbi završit će do kraja ove godine. To će na kraju dovesti do promjene vodstva Ruske Federacije. Ovaj proces je već pokrenut. Kao rezultat toga, obnovit ćemo ukrajinsku moć na svim našim teritorijima".

U medijima se jučer pojavila nova vijest kako je Vladimir Putin teško bolestan. To je izjavio jedan neimenovani ruski oligarh koji tvrdi kako Putin boluje od raka krvi, piše The Sun.

'Ruska moć je mit'

Komentari generala Budanova najoptimističnija je ocjena koju je dao bilo koji ukrajinski dužnosnik od početka rata.

No, ukrajinski šef vojne obavještajne službe bio je jedan od rijetkih najviših dužnosnika koji je točno predvidio da će ruske trupe i tenkovi prijeći granice Ukrajine kako bi pokušali zauzeti njezin teritorij.

Moskovsku vojsku označio je kao "hordu ljudi s oružjem", dodajući da je "ruska moć mit".

Plan o prisilnoj deportaciji

Rusija je planirala prisilnu deportaciju do dva milijuna Ukrajinaca prije nego što je započela svoju invaziju, prema dokumentima najviše razine Kremlja do kojih je došao Daily Mail.

Dokumenti otkrivaju kako je postavljeno 1310 tranzitnih centara za zarobljene Ukrajince u zlokobnom potezu koji se uspoređuje s masovnim deportacijama u najmračnijim staljinističkim danima Sovjetskog Saveza.

Kao dio ove zastrašujuće politike, oko 1,2 milijuna Ukrajinaca već je odvedeno u Rusiju. Neki su prevezeni više od 5000 milja do udaljenih sela u Sibiru, blizu granice sa Sjevernom Korejom ili čak do ruskog otoka u Pacifiku u blizini Japana.

Tranzitni objekti i prisilne evakuacije u udaljene dijelove Rusije povezani su s nemilosrdnim sustavom takozvanih "filtracijskih logora" postavljenih na okupiranom ukrajinskom terenu kako bi uhvatili one koji se smatraju neprijateljima države.

Prisiljavanje na rad

Ukrajinski dužnosnici otkrili su da se tisuće muškaraca koje su rusi uhitili također koriste za prisilni rad. Naređeno im je da pretraže uništene ukrajinske zgrade u potrazi za neeksplodiranim napravama i da se riješe dokaza masovnog pokolja.

"Šalju ih kao živi štit da hodaju oko zgrada koje nisu potpuno uništene i koje bi mogle sadržavati eksploziv", rekla je Ljudmila Denisova, ukrajinska ombudsmanka za ljudska prava.

