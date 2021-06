Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prionuo je poslu na svojoj novoj funkciji, a najviše problema imat će s devastiranim gradskim financijama. Sstanje u gradskoj kasi nije dobro, razglasio je to i sam Tomašević, a on i njegov njegov tim morat će naći način kako spasiti stvar i srediti situaciju.

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić u razgovoru za portal Net.hr napominje kako u ovom trenutku treba biti oprezan s izjavama da je nešto u katastrofalnom stanju.

"Treba napraviti skraćeni oblik dubinskog snimanja da se počne baratati nekim činjenicama", kaže i dodaje da različiti političari različito interpretiraju iste financijske podatke.

Grubišić kaže da su sve prognoze najvjerojatnije blizu istine te konstatira da do sada nisu baš imali prilike vidjeti da se u našem javnom sektoru troškovi reduciraju otpuštanjem ljudi ili reduciranjem određenih prava.

"Što se tiče proračuna i potrošnje, veliki gradovi funkcioniraju kao i država. Ukupni troškovi iz godine u godinu rastu, a to ne korespondira s aktualnim stanjem u gospodarstvu", kaže naš sugovornik i dodaje da Zagreb tu nije iznimka.

Prenapuhani socijalni programi

Grubišić, ekonomist liberalne provenijencije problem vidi i u određenim socijalnim programima koji su nasljeđe stare vlasti.

"Ti programi čine dvije stvari - nepravdu prema onima koji ih moraju financirati, ali i medvjeđu uslugu prema primateljima, jer ih čine nekonkurentnima na tržištu rada", kaže Grubišić, referirajući se na jako popularni program potpora poznatiji pod nazivom "roditelj odgojitelj".

"Ta mjera šalje poruku da relativno mlade ženske osobe potiče na neaktivnost na tržištu rada te šalje krivi signal da će netko biti tu za njih i financirati njihove potrebe obitelji", govori Grubišić pa nadodaje:

"Nema loše namjere u tome, ali te stvari će te mlade ženske osobe dovesti u situaciju da se naviknu na naknadu, da će im naknada postati premala, a istovremeno će postati nekonkurentne na tržištu rada".

Grubišić kaže da će one u srednjim tridesetima početi raditi za istu naknadu koju dobivaju mlađe osobe od njih, a to im, nadodaje, neće biti dovoljno za njihove životne troškove.

"Kada govorim o tome, ne radi se o izostanu solidarnosti s moje strane. Takve stvari su loše, to je čisti socijalizam koji zdrave ljude čini manje konkurentnima na tržištu rada", pojašnjava nam sugovornik svoje teze.

Iako je otpuštanje kod nas jako nepopularni potez, Grubišić ponavlja da bi se smanjenjem broja zaposlenih, ali i smanjenjem određenih prava, došlo do jako velikih ušteda, pritom aludirajući na Grad Zagreb i Zagrebački holding. No, za to treba imati političke hrabrosti, nadodaje.

Pitanje transparentnih i potrebnih javnih nabava

Grubišić kaže da nikako ne umanjuje važnost transparentnih javnih nabava, no kod toga vidi još jedan problem.

"Ima javnih nabava koje su nepotrebne. To što je transparentna ne znači da je potrebna", kaže, dodajući da ne umanjuje potrebu za onim što je Tomašević kazao.

Na pitanje kako komentira poništavanje natječaja za kupnju novih vozila za Grad Zagreb, odgovara da ne ulazi u to trebaju li se voziti "Audi, BMW ili Škode Octavije".

"Iz aspekta jednog PR-a je to bitno. To piarovski dobro zvuči, ostavlja dojam ekonomske razboritosti", kaže, pa se prisjeća vremena kada je krenula recesija 2009. "Uštede su bile da se neće kupovati voda s okusima, nego samo obična, a ne otpuštanja", slikovito objašnjava na dobro poznatom starom primjeru.

"Ne kažem da to nije potrebno, ali to nisu najveće uštede. Ako poredate troškove po važnosti, doći ćete do toga da će se najveća ušteda dobiti smanjenjem broja radnika", zaključuje ekonomski analitičar Andrej Grubišić.

Ostaje vidjeti kako će ljevičar Tomašević pomiriti svoja politička uvjerenja u kojima zasigurno nisu otpuštanja i kresanja socijalnih programa s jedne strane i nabujali gradski proračun s druge.