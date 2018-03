DJECA JOJ GLADNA: “Kad bi me netko zaposlio, da zaradim za komad mesa”

Renata Mikulec, samohrana majka troje malodobne djece, već duže vrijeme uzaludno traži posao. U međuvremenu se teško snalazi s 1398 kuna od kojih mora platiti stanarinu, režije i hranu. Najteže joj je od svega što djeci nema što dati jesti.

“Više su mi djeca gladna što su nego sita. Često se dogodi da im nemam što dati jesti. Trenutačno nemam ni za kruh i mlijeko”, riječi su 38-godišnje Renate Mikulec iz Dolca kraj Krapine kojima opisuje situaciju u kojoj se nalazi njena obitelj. Renata je nezaposlena već godinama, jer kako kaže, nitko ne želi zaposliti majku s troje djece. Dvije djevojčice i sina koji su stari 4, 6 i 10 godina rodila je u izvanbračnoj zajednici s 44-godišnjim muškarcem, koji ih je kasnije napustio. Alimentaciju ne plaća.

Renatin jedini prihod je dječji doplatak od 1398 kuna mjesečno. “Kad dobijem dječji doplatak, napravim im bolonjez. Željni su mesa, a bolonjez obožavaju, ali i to im priuštim jednom na mjesec. Dok drugi jedu sladoled, meni srce puca jer ga ne mogu kupiti. Kad iz susjedstva miriše meso, vidim tugu i želju u njihovim očima, a ja nemam šniclu da im ispečem”, ispričala je za 24sata Renata sa suzama u očima.

Organizirala bi i čuvanje djece samo da radi

Da bi k svemu još platila stanarinu s režijama od doplatka joj nedostaje oko 200 kuna. Snalazi se tako da plaća u dijelovima da bi joj ostalo za hranu. “Kad bi me netko zaposlio, organizirala bih i čuvanje djece. Samo da zaradim za komad mesa”, kaže 38-godišnjakinja kojoj ni roditelji ne pomažu jer joj zamjeraju vezu u izvanbračnoj zajednici. I u Centru za socijalnu skrb kažu da ima samo još pravo na povremenu jednokratnu pomoć. Nesretnoj Zagorki u pomoć je priskočio Mirko Prelčec iz Krapine. “Nemoguće je da nema rješenja. Ona ne bi smjela biti bez posla, a djeca ne bi smjela biti gladna”, kazao je Mirko ističući da država razne naknade dodjeljuje i onima kojima one ne trebaju.



24sata/Danas.hr