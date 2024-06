Kontroverzni vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić (53) izazvao je prometnu nesreću u kojoj je sinoć lakše ozlijeđeno pet osoba, potvrdila je to policija nakon očevida.

Prve su informacija upućivale na to da je Dekanić sudjelovao u nesreći više automobila na vinkovačkoj zaobilaznici i da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 0,84 promila u krvi, a policija je sada u detalje opisala kako je skrivio nesreću.

"Slijedom informacije o prometnoj nesreći koju je pod utjecajem alkohola izazvao župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, Hrvatska demokratska zajednica najoštrije osuđuje ovakvo neodgovorno ponašanje koje ugrožava sigurnost drugih vozača i putnika u prometu. S obzirom na opetovano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković razgovarao je s g. Dekanićem i zatražio ga da podnese ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, što će on danas i učiniti", priopćili su iz HDZ-a.

Izazvao lančani sudar

Krećući se državnom cestom D-46 u smjeru Jarmine, dolaskom do dijela ceste gdje su bili radovi, nije prilagodio brzinu tako da se može pravodobno zaustaviti pred zaprekom koju može predvidjeti.

Prednjim je dijelom udario u stražnji dio drugog auta, Peugeota za čijim je volanom bio 29-godišnjak koji je također bio pijan. Izmjereno mu je 2,12 promila alkohola u krvi, a u trenutku nesreće nije bio vezan.

"Automobil 29-godišnjaka odbačen je unaprijed te dolazi do udara u stražnji dio osobnog automobila marke Citroen vinkovačkih registracijskih oznaka kojeg je u koloni vozila zaustavio 30-godišnjak, a zatim u nastavku kretanja njegovo vozilo udarilo je i u stražnji dio osobnog automobila marke Opel vinkovačkih registracijskih oznaka, kojeg je ispred semafora zaustavio 58-godišnji vozač", objavila je policija.

Oduzete vozačke i automobili županu i drugom vozaču

U nesreći su lakše ozlijeđeni 30-godišnji vozač i troje putnika u njegovom autu, među kojima je 31-godišnjakinja i dvoje djece te 29-godišnji vozač. Pomoć im je pružena u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Dekaniću i 29-godišnjem vozaču su u vinkovačkog bolnici uzeli uzorke krvi i urina za vještačenje na prisutnost alkohola u organizmu te su smješteni u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja. Privremeno su im oduzete vozačke dozvole i automobili kojim su upravljali.

Protiv obojice slijede odgovarajuće prijave i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima jer su prekršili Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Župan Dekanić je i prije dvije godine sudjelovao u prometnoj nesreći kod Cerne, između Vinkovaca i Županje, poslije čega je završio i mjesec dana u istražnom zatvoru. Tada je također vozio pod utjecajem alkohola, a prilikom te nesreće je upravljao službenim vozilom Vukovarsko – srijemske županije. Na ulazu u Cernu zabio se u parkirani automobil, pa molio prisutne da ne zovu policiji.

RTL razotkrio Dekanića i nesreću 2022.

Dok je on tvrdio da je bio tek suvozač, kao što je zaključeno i u policijskom izvješću, RTL je došao do troje očevidaca koji su, neki i pred našom kamerom, potvrdili da je pijani župan u automobilu bio potpuno sam. Nakon nesreće je tada napuhao 1,44 promila vozeći se u skupoj službenoj Škodi koju su platili porezni obveznici.

No, zahvaljujući mladom paru koji je ovjekovječio trenutak nesreće, priča se zakotrljala. Te su se večeri mimoišli s autom te su po načinu na koji je vozio, pomislili da je vozač pijan ili da mu je pozlilo. Kako je tada vozio, ispričali su za RTL, pravo je čudo da nije došlo do veće tragedije. "Jednostavno od bankine do bankine da auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim. No, u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, a auto je udario u ogradu i srušio je", ispričao je jedan od očevidaca.

"Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao s vozačeva mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta. Tako da, molio je da se ne zove policija, da će se sve riješiti. Međutim, i ta žena kojoj je razbio automobil, ona je, kako bih vam rekao, rekla i sama u nekom smislu, ali tiho, to je župan, nemojte zvati policiju", prisjetio se.

"Kad je izašao van, rekao sam mu jednostavno da me je skoro udario, skoro ubio. I u tom trenutku je on počeo izvlačiti se da se neće zvati policija, počeo se ispričavati", dodao je očevidac.

Osim zbog izazivanja prometne nesreće, Dekanić se poslije te nesreće tereti i za zlouporabu položaja i ovlasti jer je, kako ga se optužuje, utjecao na svjedoke i policiju da se skriju detalji nesreće. Sudski postupak još nije počeo. Godinu dana od nesreće i otkrića RTL-a, uhićen je zajedno s troje policajaca i još dvoje osumnjičenih, a u međuvremenu je pušten iz pritvora.

