Vanja Šimleša, rođena Šegvić, jutros se vezala lancima za palmu ispred zgrade splitske gradske uprave. Tvrdi da je Grad Split srušio kuću s njenim privatnim stanom i u zamjenu joj dao stan sa stanarskim pravom.

"Imam 77 godina i ne mičem se odavde", rekla je Splićanka. "Doživjela sam pet deložacija. Nismo se dali nego su nas prisilili i izbacili kao kriminalce. Precvikali su nam struju i vodu i morali smo napustiti stan", izjavila je.

'Nisam htjela izaći dok me ne isplate'

Vlastiti krov nad glavom nakon 22 godine podstanarstva Vanja je kupila zajedno sa suprugom i sinom. Grad Split je zatim odlučio srušiti privatnu kuću u kojoj je bilo sedmero vlasnika stanova, priča Vanja. Ostali stanari su navodno isplaćeni, a Vanja nije željela izaći dok ju ne isplate.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Nisam htjela izaći iz kuće dok me ne isplate. Tako sam imala pet deložacija. To su bile takve deložacije, ako nećeš milom hoćeš silom", rekla je Vanja za Zadarski.hr.

'Ostajem tu do kraja'

Problem je pokušala riješiti na sudu, ali Grad je prema Vanjinim navodima tvrdio da njena obitelj nije tamo stanovala.

"Toliko gadarija su govorili. Tako da smo sve sudove izgubili", istaknula je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na pitanje do kada će ostati vezana, Vanja odgovara: "Do smrti, do kraja".

