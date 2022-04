Majka (30) i dijete starosti pet godina pronađeni su mrtvi u ponedjeljak oko 12.30 u obiteljskoj kući u Donjoj Bistri nakon dojave člana obitelji, a policija je odmah objavila da se prema vidljivim ozljedama radi o nasilnoj smrti. Nakon što je proveden očevid, danas su objavljeni novi detalji ovog stravičnog događaja.

Žena je dijete ubila nožem, a onda je istim nožem izvršila samoubojstvo.

Otac pronašao beživotna tijela

"Jučer, 4. travnja između 9.30 i 11 sati, na području Donje Bistre, u kupaonici kuće, 30-godišnjakinja je uporabom noža usmrtila dijete, nakon čega je istim sredstvom počinila samoubojstvo.

Beživotna tijela u kući je pronašao 38-godišnji otac o čemu je obavijestio policiju. Nakon obavljenog očevida tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", objavila je policija.

Mještani šokirani

Šokirani mještani Donje Bistre još ne mogu vjerovati što se dogodilo u njihovu malom mjestu. Na mjestu tragičnog događaja u Donjoj Bistri bio je RTL-ov reporter Boris Mišević.

"Ne znaju se sve okolnosti, za sada se službeno zna jedino da su pronađena tijela majke i sina koji ima pet godina. Prema neslužbenim informacijama, ono što su zaključili forenzičari jest da je došlo do ubojstva i samoubojstva. Odnosno, da je majka ubila svog petogodišnjeg sinčića. Za sada nije poznato zašto je majka to napravila, ono što svi kažu jest da možda nikada nećemo dobiti odgovor na to pitanje. U kriminalističkoj praksi je rijetkost, odnosno iznimka, da majka ubije svoje malo dijete", kazao je reporter RTL-a.

Radilo se o mirnoj obitelji

"Prema navodima susjeda, obitelj je bila mirna, a majka je bila podstanarka. Navodno je radila u domu za umirovljenike. Otac je bio keramičar, a obitelj nije bila problematična u smislu odnosa prema djetetu, ministarstvo socijale reklo je da dijete nije bio zanemarivano i da nemaju informacija o nasilju", doznao je Mišević.