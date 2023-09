U zatvoru u Zadru u utorak ujutro došlo je do fizičkog sukoba između dvojice istražnih zatvorenika iz Splita - Filipa Zavadlava i Deana Majstorovića zvanog Điđi. Kako dozaje Slobodna Dalmacija iz pouzdanih izvora, do tučnjave je došlo u jutarnjim satima kada su se i jedan i drugi našli u redu čekajući da pravosudni policajac otvori vrata kantine kako bi zatvorenici mogli kupiti cigarete i druge potrepštine. U jednom trenutku došlo je do naguravanja njih dvojice te međusobnog šaketanja u kojem su i jedan i drugi zadobili ogrebotine i masnice. Sve je trajalo manje od minute, a čim su pravosudni policajci vidjeli da se nešto "zakuhalo" brzo su reagirali i razdvojili ih. Obojica su odvedeni na liječnički pregled gdje je utvrđeno da su zadobili lakše tejelsne ozljede, a tek treba vidjeti kakve će stegovne mjere dobiti zbog ovog sukoba.

Nije nam službeno poznat razlog, no nije teško zaključiti da bi jedan od uzroka mogao biti osobi koja ih veže - Jerku Malvasiji zvanom Jere. Naime, Malvasija je jedan od vrlo bliskih ljudi Deanu Majstoroviću, a nalazi se trenutno u istražnom zatvoru kao dio zločinačke organizacije kojoj je na čelu bio, po optužnici USKOK-a i nedavnoj nepravomoćnoj presudi, baš Majstorović.

S druge strane, upravo je Malvasija prema optužnici po kojoj se Zavadlavu sudi u ponovljenom postupku, bio glavna meta njegovog ubilačkog pohoda u kojem je 11. siječnja 2020. hicima iz kalašnjikova ubio Marina Bobana i Juricu Torlaka te potom i Marina Ožića Paića koji je nailazio na motociklu "Suzuki Burgman", a kojeg je Zavadlav najvjerojatnije izrešetao zamijenivši ga baš za spomenutog Malvasiju. U optužnici se spominje da je nakon pucanja u Bobana i Torlaka Zavadlav krenuo prema Kamenitoj ulici gdje se nalazi kuća obitelji Malvasija, no da tamo nije našao Jerka pa je krenuo dalje ulicom kada je naišao Ožić Paić

Znakovita poruka Malvasije

Na suđenju Zavadlavu u travnju ove godine Malvasija je svjedočio kazvši da nema pojma zašto je "stavljen u ovu priču". "Tog dana sam bio u stanu na Barutani, spavao sam. Prijatelj me probudio i kazao mi da su me proglasili mrtvim, pa onda ubojicom. Zvao sam prijatelje da provjerim o čemu se radi", rekao je Malvasija. Tijekom istrage je kazao da Filipa Zavadlava nije poznavao i da nikad nije imao kontakt s njim, a nije poznavao niti ubijenog Ožića Paića. Malvasija se tada požalio kako su mu mediji i Zavadlav uništili život. Predložio je Zavadlavu neka kaže je li ga htio ubiti. Na odlasku iz sudnice, Malvasija je uputio dugi pogled Zavadlavu poručivši mu: "Dođi u Lepoglavu". Ovaj mu je odgovorio: "Ne čujem".