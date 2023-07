Jutrošnje suđenje Filipu Zavadlavu odgođeno je nakon nešto manje od sat vremena, piše Slobodna Dalmacija. Doris Košta, odvjetnica osumnjičenoga za trostruko ubojstvo, otkazala je punomoć. Razlog je bio taj što joj sutkinja nije htjela dati riječ zbog uskakanja u njezino izlaganje. U tom slučaju, Košta bi Zavadlava morala zastupati još 30 dana.

Ipak, Zavadlav se sam javio za riječ i tada je došlo do promjene odluke. On je sam otkazao punomoć tako da je rasprava odgođena do rujna. Iduća osoba koja bi ga mogla zastupati mogla bi biti ona kojoj se taj slučaj dodijeli po službenoj dužnosti. No, ako osumnjičeni u roku od osam dana dostavi punomoć za novog odvjetnika, može ga birati po svom izboru.

Odvjetnica Košta tražila je i izdvajanje snimki kao nezakonitih dokaza pa rekla da ne želi biti fikus. I taj zahtjev sutkinja je odbila.

Filip Zavadlav i ovog se puta pojavio u zanimljivoj modnoj kombinaciji. Obukao je plavi sako i tenisice koje je kombinirao sa žutom košuljom. Preko čela stavio je plavu traku.