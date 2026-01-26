FREEMAIL
SPAŠEN ZAHVALJUJUĆI PROLAZNIKU /

Užas u Našicama! Izvukli ga iz auta, zatočili, uzeli mu sav novac pa ga pretukli

Užas u Našicama! Izvukli ga iz auta, zatočili, uzeli mu sav novac pa ga pretukli
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija

Osumnjičenike se tereti da su 64-godišnju žrtvu na silu izvukli iz automobila i odveli u kuću, gdje su mu oduzeli osobne dokumente, ključeve i 1600 eura

26.1.2026.
12:01
Hina
Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija
Zbog sumnje da su opljačkali, fizički ozlijedili i protuzakonito zatočili 64-godišnjaka iz Našica, osječko-baranjska policija uhitila je 31-godišnjaka i 32-godišnjaka iz okolice Našica, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava osječko-baranjska.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 64-godišnjak  u subotu dovezao poznanike u mjesto Budimci, gdje ga su ga dočekali 32-godišnjak iz 31-godišnjak.

Osumnjičenike se tereti da su 64-godišnju žrtvu na silu izvukli iz automobila i odveli u kuću, gdje su mu oduzeli osobne dokumente, ključeve i 1600 eura, a ujedno su mu onemogućili izlazak iz kuće. 

U kući su ga držali sve do dolaska policije, koju je slučajni prolaznik pozvao na mjesto događaja, a oštećeni 64-godišnjak je tijekom kaznenog djela dobio nekoliko udaraca, uslijed čega je lakše ozlijeđen.

Osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a tereti ih se za kaznena djela razbojništva i protupravnog oduzimanja slobode, navodi policija.

