Iako je u petak rano ujutro 38 godišnji državljanin Crne Gore Goran Vlaović ubijen pred noćnim klubom na Zrću metkom ispaljenim u potiljak, a policija isprva okvalificirala to kao teško ubojstvo, županijsko državno odvjetništvo prekvalificiralo ga je u - obično ubojstvo.

"Razlika je vrlo često u nijansama. S obzirom da za optužbe odgovara tužitelj, on će odlučiti ima li dovoljno dokaza da ustvrdi da je nešto bilo teško ubojstvo", kazao je za RTL Danas odvjetnik Rafael Krešić.

Postoji šest oblika teškog ubojstva

Zakonodavac propisuje niz okolnosti koje ubojstvo čine teškim. Tko na okrutan ili podmukao način ubije ranjivu osobu, člana obitelji kojeg je već ranije zlostavljao, iz osvete, radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela ili pak ubije službenu osobu - taj je počinio kazneno djelo teškog ubojstva.

"Čim imate sredstvo i lokaciju, imate osnovnu kvalifikaciju djela za ubojstvo. Hoćete li ići na jedan od šest oblika teškog ubojstva, to ovisi o detaljima koji su vezani uz samo počinjenje djela", kaže odvjetnik Veljko Miljević.

Da se radi o jednom od najtežih zločina nije se sumnjalo u slučaju Austrijanca Heralda Kopitza koji je ubio svoje troje djece. Također, Vrhovni sud u lipnju potvrdio je 40 godina zatvora za dva teška ubojstva koja je počinio Andrija Drežnjak ubivši pravnika i socijalnu radnicu u Đakovu - svakome je ispalio po jedan hitac u glavu.

Krvavi pohod supruga koji je izbo ženu i njezinog prijatelja prije sedam dana u Gospiću također je okvalificiran u njenom slučaju kao pokušaj teškog ubojstva.

Čak ni motiv ne mora biti presudan

"Vi i za obično ubojstvo možete dati 20 godina, jer je najmanje pet, a za teško ubojstvo možete dati 10 ili dugotrajni zatvor. I raspravni sudac ima mogućnost na temelju dokaza na raspravi - on sve te nijanse ocjenjuje i može reći hoće li ga osloboditi ili mu dati 10 godina jer se već spominje psihijatrijsko vještačenje", objasnio je za RTL odvjetnik Miljević.

Koliko puta je tko u koga pucao ili ubo, čak i motiv - ne moraju biti presudni.

"Ako je iz koristoljublja ili ako se radi o naručenom ubojstvu za novac i da se to može dokazati i to bi činilo jedan od pojavnih oblika teškog ubojstva. Ako to ne mogu dokazati neće to ni tvrditi", kaže Krešić.

No, to ne znači da se pravna kvalifikacija ne može promijeniti - nađe li se primjerice tko je bio lokator ili novac. Duško Tanasković, državljanin Srbije, za sada se brani šutnjom, a do podizanja optužnice policija i državno odvjetništvo još imaju vremena.