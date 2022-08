U petak je sudac istrage zadarskog Županijskog suda odredio istražni zatvor državljaninu Srbije, 28-godišnjem Dušku Tanaskoviću, osumnjičenom za likvidaciju 38-godišnjeg Crnogorca Gorana Vlaovića Gore, kojemu je pucao u glavu ispred noćnog kluba na Pagu. Ubijeni Vlaović navodno je bio pripadnik zloglasnog škaljarskog klana, jedne od zloglasnih crnogorskih kriminalnih skupina, pa se pretpostavlja da je riječ o mafijaškom obračunu.

Prethodno je policija Tanaskovića prijavila za teško ubojstvo za koje je propisana kazna i do 50 godina zatvora. Međutim, istraga je pokrenuta za blažu kvalifikaciju tog nedjela za koje zakon ne propisuje najveću kaznu od 50 godina zatvora, a najblaža moguća zatvorska kazna je pet godina.

Registriran kao narkoman, ne i kao član kriminalnih skupina

Srpski mediji pišu da se Tanaskovićevo ime prvi put pojavilo u crnim kronikama prije osam godina, u veljači 2014. zbog pokušaja pljačke poslovnice Jugobanke u rodnom mu Kragujevcu. On je u evidenciji MUP-a Srbije registriran kao narkoman, ali do sada nije bio povezan s kriminalnim klanovima. Srpski portal Objektiv razgovarao je s Tanskovićevom rođakinjom koji izričito tvrdi da on nije ubojica.

"Nije on ubojica, on nekoga štiti."

'Ma kakav da je, ne vjerujem da bi ubio čovjeka'

Kazala je da on nije odgovoran ni za mafijaško ubojstvo u Budvi, s kojim je isto bio povezan.

O ubojstvu na Zrću Tanaskovićeva rođakinja kaže: "Nismo se vidjeli mjesec i više dana. Poslije svega što sam čula, morala sam popiti lijekove za smirenje. Znam da nije ubio tog čovjeka u Budvi jer je bio u Kragujevcu i vadio osobnu iskaznicu. Nije mogao biti na dva mjesta u isto vrijeme. A za ovo u Hrvatskoj stvarno ne znam. Ma kakav da je, ne vjerujem da bi ubio čovjeka. Mislim da je ovo namještaljka, da on nekoga štiti", zaključila je rođakinja.