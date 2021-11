Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih za Reviju HAK-a opisao je koja mu je bila najteža intervencija u životu.

"Ako baš moram nešto izdvojiti, onda je to bilo nekoliko prometnih nesreća u kojima su mladi poginuli nakon noćnih izlazaka. Od svega nisu mi najgori ni krv, ni unakaženi dijelovi tijela, ni svakojaki mirisi, nego – mobitel", kazao je Jembrih.

'Sjećam se maglovitog jutra...'

"Sjećam se jednog maglovitog jutra nakon pogibije u prometu, kad smo čekali suca istrage, a onda je zazvonio mobitel poginulog mladića: uporno je zvonio, a na njemu je pisalo Mama. Nakon takvog iskustva, kad dođete doma, izgrlite cijelu obitelj i zaboravite na velike probleme koje imate", rekao je.

Odgovorio je i na pitanje koje intervencije su im najzahtjevnije.

"Možda se ljudima čini da su najzahtjevnije one koje su najviše medijski popraćene (no to je samo oko 5 posto svih naših intervencija), ali svakodnevni požari stanova, kuća ili automobila također su vrlo naporni i traže veliku koncentraciju.

Osim što gasimo požare, izvlačimo unesrećene u prometnim nesrećama, spašavamo iz liftova, bunara, vode, s visina i u elementarnim nepogodama. Možda su ipak najopasniji požari podruma i sličnih prostora, gdje dim i vrućina slabo izlaze van, ali i potkrovlja, koja je posebno teško gasiti", rekao je Jembrih.