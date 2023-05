Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, u 10.30 obratio se medijima. Novo hitno obraćanje događa se nakon novog masakra u Srbiji gdje je Uroš B. (21) ubio najmanje osmero, a ranio najmanje 14 ljudi.

"Drugi put u posljednjih 48 sati moramo se obratiti, a da svaku riječ koju bismo htjeli izgovoriti je jednostavno teška i suvišna i nedovoljna. U svoje ime i ime Vlade želim izraziti sućut za zločin koji se dogodio sinoć u Mladenovcu. Iako znam da je to veoma teško tim ljudima da prihvate, svi smo zajedno ujedinjeni u bolu i tuzi", rekao je uvodno Vučić.

"Ovo je napad na cijelu našu zemlju. Nisam pobornik teorija zavjera pa ću samo iz nacionalnog kuta reći opće činjenice. Mi živimo u teritorijalnoj i brojčano manjoj zemlji, ali smo veliki narod. Izgubili smo puno djece, djedova, baka. Upravo zato Amerika kada se suočila 11. rujna s više tisuća ubijenih, znali su da su ujedinjeni i da trebaju odgovoriti za ta teška djela. U takvim trenucima svi su bili u stanju šoka. Kao zombiji smo hodali 24 sata, ne vjerujući što se dogodilo. Kod svih roditelja širom Srbije... Mi u Srbiji imamo 505 tisuća učenika, roditelji su postali zabrinuti i uplašeni, logična posljedica."

'Za godinu dana će uvijek biti jedan policajac u školi'

"Onda se pojavi je li netko psihopat, đavao, bez trunke kajanja vam ubije djecu koji su radili za to vrijeme. Što možemo učiniti? Imamo nekoliko novih. Dosad su naši policajci imali obavezu da jednu do dvije škole obiđu. U narednih šest mjeseci ćemo zaposliti nove policajce i prebacit ćemo tisuću policajca da provode vrijeme u školama, da gotovo uvijek u školi bude jedan policajac, a za godinu dana će uvijek biti jedan policajac u školi. Vjerujem da ćemo time smanjiti vršnjačko nasilje za 99 posto. U Beogradu imamo 331 škola i imat ćemo 331 policajca u školama. Bit će ih više naravno, da se mogu zamijeniti u smjenama", najavio je Vučić.

"To je za sigurnost roditelja, prije svega majki. Ne postoji ta majka koja je spavala u proteklih 48 sati. Ne postoji ta majka i ta baka. Ostale mjere, to će nas koštati nekih 25 milijuna eura više, ali smo za to pronašli novac."

'Noćašnji napad bio je teroristički napad'

Zatim se osvrnuo na sinoćnji masakr i na nove mjere koje će Srbija uvesti.

"Noćašnji napad je bio teroristički napad u kojemu se naše jedinice imale zadatak da uhapse ili neutraliziraju terorista. Zlikovac je uhapšen i zlikovac svijetlost bijelog dana više vidjeti neće. Iz zatvora izaći neće."

"Vlada će naložiti MUP-u da pripremi hitne bez procedura, da pripremi izmjene zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uvjete za nošenje oružja. Svi ljudi koji imaju oružje, ne pričam o lovačkom, proći će reviziju i neće ostati više od 30-40 tisuća njih koji će moći zadržati oružje. Udvostručit ćemo i kazne. Ni to neće biti dovoljno, za to malo oružja koje će ostati, bit će predviđene šestomjesečni pregledi uz obavezan test na psihoaktivne supstancije. Nalaže se MUP-u, da poduzme sve mjere da se uputi javni poziv svima koji nelegalno posjeduju oružje, u roku od mjesec dana bez posljedica, a ako ga ne predaju i mi ga nađemo posljedice će biti strašne."

"Mi smo jučer imali 25 intervencija zbog neodgovornog groznog ponašanja naše omladine koja imitira monstruma ubojicu. Imamo 20 lažnih prijava, naša policija ne može sve ni stići pohapsiti. A za svakog moramo odgovarati."

Pregršt lažnih vijesti

"Molim ljude da budu uz svoju državu, a država će znati kako se obračunati sa zlikovcima. Pobijedit ćemo kao što smo pobijedili i sve ostalo. Imat ćemo snage da pobijedimo ovo zlo. Za ovu divnu djecu i ove divne ljude."

"Mislim da je najvažnije ne da se spriječi širenje panike, nego širenje laži. I ne samo po društvenim mrežama. Jutros u 8 sati i 20 minuta stiže informacija da se kreće lice u crnom kombinezonu ulicom na Zvezdari, suprotno od Gospodara Vučića, kako čovjek ima automatsku pušku uperenu u ljude. Mi smo odmah poslali ne znam ni koliko jedinica da ga odmah likvidiraju. Naravno, prijava je bila lažna. Ali je netko čuo prijavu i onda ju objavili. Netko je objavio informaciju da je učiteljica iz škole preminula, a to nije istina. Nismo mi ubojice, mi smo tu da se borimo protiv ubojica i pobijedit ćemo ih zajedno. Slušajte što kažu nadležni organi."

"Ja sam predložio predsjednici vlade da vratimo smrtnu kaznu, ali ona i vlada su protiv toga, inače bismo bili jedini uz Bjelorusiju u Europi. I ja sam nekad bio protiv smrtne kazne, ali gorko se kajem jer sam imao takav stav nekad. Pobio si ljude s majicom Heil Hitler!' U Srbiji si našao svog Hitlera!"

Novinari su ga upitali je li Uroš u iskazu rekao motive masakra u Mladenovcu. "Omalovažavanje, jedna glagolska imenica samo. Kad ga pitate jesi li pobio ljude: 'Omalovažavanje', samo to govori."