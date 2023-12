Teška prometna nesreća u kojoj je 19-godišnjakinja izgubila život zavila je Tribunj u crno. Noćas je u 2.40 sati, u središtu mjesta vozač je naletio na, ni krivu ni dužnu, mještanku koja je bila na nogostupu i vraćala se svojoj kući udaljenoj stotinjak metara. Nakon nesreće, vozač je pobjegao, a policija je pronašla vozilo šibenskih registarskih oznaka i utvrdila da se kretalo neprilagođenom brzinom. Tražili su ga 12 sati, a onda su ga uhitili. Mještani Tribunja su u šoku.

"Bili smo u šatoru tu, bila je svirka, pa smo išli i to je bilo zadnji put kad sam je vidjela. Bili smo obiteljski prijatelji i znam je od pelena, tako da dosta je teško. U sekundi se sve odigra i stvarno je teško, baš je tragedija", kazala je prijateljica i susjeda poginule djevojke Dorotea Milić za RTL Danas.

'Tragedija kakvu Tribunj ne pamti'

Onaj koji je skrivio tragediju, pobjegao je s mjesta nesreće. U malom mjestu poput Tribunja svi se poznaju pa tragediju doživljavaju i kao vlastiti gubitak, kaže kum žrtvine obitelji.

"Pitan i Boga 'zašto?' Tako mlado čeljade se izgubi. Mrak. Toliko je bila uzorita, prava, toliko poštena, vesela i što reći, teško, tragedija kakvu Tribunj ne pamti", kazao je kroz suze Ivica Stipaničev. Zbog toga su u Općini odlučili otkazati sva adventska događanja.

"U Tribunju je vrijeme stalo sa životom jedne mlade osobe i nema smisla nikakvoga da išta imamo od javnih sadržaja što smo planirali imati do kraja godine. To je najmanje što možemo napraviti kao suosjećanje. Na kraju krajeva, nije nikome ni do čega. Stvarno je tuga, tragedija ogromna", kazao je načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić (NEZ) koji dobro poznaje obitelj mlade djevojke.

Vozač je, priča se po mjestu, automobil sakrio u polju i pobjegao brodicom na more, ali ga je policija nakon opsežne potrage ipak pronašla.

'Nezamislivo, neodgovorno...'

Mlada djevojka je hodala nogostupom kada se zabio u nju. Od siline udarca bila je na mjestu mrtva, na samo 100 metara udaljenosti od njene kuće. Navodno je riječ o Tribunjcu koji je jurio po centru jer je bježao od policije i pri tome u jednom zavoju izgubio kontrolu nad automobilom. Bijeg s mjesta nesreće sve je prenerazio.

"Nezamislivo, neodgovorno, ne znam uopće što bi rekla, stvarno. Užasno, užasno", kazala je Dorotea.

"Što reći? Kad pogaziš životinju, mačku, psa ti je problem, a kamoli kad pogodiš mladu osobu, živo biće ljudsko, i otići ća s mista nesreće. To stvarno mora bit monstrum, tko god da je bio, to mora da je monstrum", dodaje načelnik.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, pa se još ne zna je li vozač u automobili bio sam ili je imao društvo i je li bio pod utjecajem alkohola ili nekih drugih opijata.

