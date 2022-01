Devetnaesti je dan potrage za Matejem Perišem (27), Splićaninom nestalim u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca, koji je s društvom došao na proslavu Nove godine. Te kobne noći uoči Silvestrova gubi mu se svaki trag nakon izlaska iz kluba "Gotik", a potraga se odvija gotovo na cijelom dijelu Srbije od Beograda nizvodno Dunavom.

U Beogradu se nalazi Matejev otac Nenad Periš koji je, prema pisanju Indexa, jutros bio na sastanku MUP-a u Beogradu.

"Jutros sam bio u kontaktu s istražiteljima u MUP-u Srbije i MUP-u Hrvatske. Rečeno mi je da se sve aktivnosti i dalje provode najvišim intenzitetom, kako u pretraživanju terena na vodi i kopnu tako i u drugim potrebnim istražnim radnjama za rasvjetljavanje cijelog slučaja", kazao je Periš za Index. Dodao je da u Beogradu ostaje dokle god je potrebno.

O snimkama nadzornih kamera

Nedugo nakon Matejeva nestanka u javnosti su se pojavile snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako Matej trči ulicama Beograda, kao i snimka na kojoj se pouzdano vidi Matej kako se spušta stepenicama prema Savi kod restorana Savanova.

Matejev otac je, vezano uz spomenutu snimku, kazao da iz policije nije dobio nikakve nove informacije.

Podsjetimo i na to da se jučer pojavila teorija da se na snimci čuje osoba koja govori "Ajde ustani", no Index je od menadžera restorana doznao da je ta informacija netočna budući da nadzorne kamere restorana ne snimaju zvuk.

"Naše nadzorne kamere koje su postavljene izvan lokala nemaju zvuk, odnosno ne snimaju zvuk", kazao je menadžer Savanove, Ljubomir Ilić.

Matejeva komunikacija s poznanicom

Osim o snimkama nadzornih kamera, posljednjih se dana mnogo pisalo i o Matejevoj poznanici, Splićanki koja se također u to vrijeme nalazila u Beogradu, a koju je Matej kontaktirao te kobne noći. Srpski mediji pisali su da je policija ispisom poziva došla do saznanja da je Matej pokušao stupiti s njom u kontakt u noći nestanka, no i dalje ostaje nejasno je li do tog kontakta uopće došlo.

Također, pisalo se i da je Splićanka još uvijek u Beogradu te da joj je oduzeta putovnica, no njen otac to je demantirao te kazao kako ona uskoro kreće za Split te potvrdio da ju je policija ispitala. Otac djevojke kazao je i da je Matej njegovoj kćeri prije nestanka poslao poruku putem društvenih mreža. "Moja kći ni u jednom trenutku nije bila s tim momkom ni u kakvom kontaktu. Poslao joj je tu večer poruku na Instagram u kojoj je napisao: 'Di si?' Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju", kaže.

'Vrijeme prolazi, ali nadu ne gubim'

Matejev otac kazao je da je Splićanku prije desetak dana sreo pred policijskom postajom u Beogradu te da mu je kazala kako ju je Matej zvao, ali da je poziv bio propušten. "Koliko ja znam, bio je i propušten poziv i poruka. Ali sadržaj poruke ne znam", kazao je Matejev otac, dodajući da, koliko mu je poznato, ona nije komunicirala s Matejem.

"Budim se i odlazim na spavanje s nadom. Svjestan sam vremena koje prolazi, ali nadu ne gubim. Niti smijem niti želim, zbog svoga Mateja. Hvala svima koji rade na ovom slučaju i duboko zahvaljujem svima koji suosjećaju i mole", kazao je Matejev otac u razgovoru za Index.