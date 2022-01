Mile Novaković, 69-godišnji policijski pukovnik u mirovini iz Beograda, trideset je godina radio u policijskom sustavu srpskog MUP-a te je bio i načelnik Uprave krim-policije. Za Slobodnu Dalmaciju komentirao je slučaj nestalog Splićanina Mateja Periša (27) u Beogradu, rekavši da je to jedan od najtežih slučajeva koje je pratio.

Novaković je vodio policijsku operativnu grupu "Poskok" koja je 2000. godine uhitila pripadnike Zemunskog klana. Osim toga, bio je i jedan od operativaca u policijskoj akciji "Sablja" 2003., akciji pronalaženja i uhićenja osoba u Srbiji i Crnoj Gori za koje se sumnja da su sudjelovale u ubojstvu srpskoga premijera Zorana Đinđića.

Otkrio 'ključ rješenja ovog misterija'

"Slučaj ne pratim aktivno jer nemam sve podatke kao dok sam bio policijski rukovoditelj. Ne znam što bih vam rekao osim da moramo čekati", rekao je u Novaković za Slobodnu Dalmaciju.

"Ne treba ocu Mateja Periša nikakva detektivska agencija niti neki privatni odvjetnici da ubrzaju ili doznaju istinu jer se na slučaju nestanka njegova sina radi svim snagama i sredstvima i cilj je države Srbije da se potraga uspješno okonča. Neću griješiti dušu, ne znam što su sve moji kolege utvrdili niti želim naknadno soliti pamet, ali ključ rješenja ovog misterija su Periševi kontakti u Beogradu te njegovi prijatelji s kojima je došao i ovdje boravio", kazao je.

Novaković je dodao da mu je teško reći zašto potraga ide sporo, ali naglašava kako smatra da je Matejev nestanak mogao biti prijavljen ranije.

"Jako mi je čudno da su tek reagirali kada su odlazili iz 'Gotika' u svoj iznajmljeni stan. To je par sati u kojima se nisu upitali - pa dobro, gdje je moj prijatelj? Ako je išao s nekom djevojkom... Znam ja i za ženske i te šeme, ali se to, koliko ja znam, uvijek kaže prijateljima. Možda ne s kim se ide, ali gdje se ide, na koju adresu, to sigurno", zaključio je Novaković.

Poznanica iz Splita

Podsjetimo da je Matejeva poznanica koja se također nalazila u to vrijeme u Beogradu, a koju je Matej i kontaktirao, prema pisanju srpskih medija dala izjavu srpskoj policiji, a navodilo se i da joj je oduzeta putovnica, no kasnije se ispostavilo da to nije istinito.

"Ona je jutros bila na razgovoru u policiji, to vam mogu potvrditi. Ali nema govora o tome kako joj je oduzeta putovnica. Trebala bi iz Beograda za Split krenuti večeras ili sutra jer trenutno ima nekih problema s autom. Cijelo sam vrijeme s njom u kontaktu. Savjetovao sam joj da podnese tužbu protiv svih medija koji pišu da joj je oduzeta putovnica", rekao je otac djevojke.

Komentirao je i večer kada je Matej nestao. "Moja kći ni u jednom trenutku nije bila s tim momkom ni u kakvom kontaktu. Poslao joj je tu večer poruku na Instagram u kojoj je napisao 'Di si!'. Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju", kazao je.